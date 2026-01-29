|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ATEAM HOLDINGS CO LTD
|JP3160890004
|14 JPY
|0,0763 EUR
|CONSTELLATION BRANDS INC
|US21036P1084
|1,02 USD
|0,8531 EUR
|CONSTELLATION BRANDS INC CDR
|CA21036D1050
|0,0813 CAD
|0,0501 EUR
|DAIWA CYCLE CO LTD
|JP3501950004
|68 JPY
|0,3706 EUR
|EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC
|GB0003052338
|0,076 GBP
|0,0877 EUR
|ELIXIRR INTERNATIONAL PLC
|GB00BLPHTX84
|0,076 GBP
|0,0877 EUR
|EUROZ HARTLEYS GROUP LIMITED
|AU000000EZL9
|0,025 AUD
|0,0147 EUR
|FASTENAL COMPANY
|US3119001044
|0,24 USD
|0,2007 EUR
|FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED
|JE00BD3QJR55
|0,0202 GBP
|0,0233 EUR
|GOOCH & HOUSEGO PLC
|GB0002259116
|0,083 GBP
|0,0958 EUR
|JE CLEANTECH HOLDINGS LIMITED
|KYG508752055
|0,44 USD
|0,368 EUR
|JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC
|GB0003450359
|0,1108 GBP
|0,1279 EUR
|MARSH
|US5717481023
|0,9 USD
|0,7527 EUR
|MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
|JP3048300002
|3220 JPY
|17,549 EUR
|PENNON GROUP PLC
|GB00BNNTLN49
|0,0926 GBP
|0,1069 EUR
|PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
|GB00BYRJ5J14
|0,005 GBP
|0,0057 EUR
|SCHRODER ORIENTAL INCOME FUND LIMITED
|GB00B0CRWN59
|0,02 GBP
|0,023 EUR
|SEKISUI HOUSE LTD
|JP3420600003
|72 JPY
|0,3924 EUR
|SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME F ...
|GG00BV54HY67
|0,0171 GBP
|0,0198 EUR
|SSP GROUP PLC
|GB00BGBN7C04
|0,028 GBP
|0,0323 EUR
|SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|SG1Q52922370
|0,0153 SGD
|0,0101 EUR
|SUPERMARKET INCOME REIT PLC
|GB00BF345X11
|0,0154 GBP
|0,0178 EUR
|TRACSIS PLC
|GB00B28HSF71
|0,014 GBP
|0,0161 EUR
|TRI CHEMICAL LABORATORIES INC
|JP3636000006
|35 JPY
|0,1907 EUR
|VICTREX PLC
|GB0009292243
|0,4614 GBP
|0,5327 EUR
