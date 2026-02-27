Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Beratungsunternehmen Marsh & McLennan Cos. hat eine neue Anleihe (ISIN US571748CF73/ WKN A4EQRK) mit einem Volumen von bis zu 600 Millionen US-Dollar emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszins von 4,950%, der halbjährlich gezahlt werde. Die erste Zinszahlung sei für den 15. September 2026 vorgesehen, die Anleihe laufe bis zum 15. März 2036. Der aktuelle Kurs betrage 100,80% (Stand: 25.02.2026), entsprechend ergebe sich eine Rendite bis zur Fälligkeit von 4,85%. Die Stückelung liege bei 1.000 US-Dollar. Moody's bewerte Marsh & McLennan mit A3. Der Emittent könne die Anleihe ab dem 15. Dezember 2035 zum Nennwert kündigen. (Bonds weekly Ausgabe vom 26.02.2026) (27.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
