The following instruments on XETRA do have their first trading 12.12.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.12.2025Aktien1 SE0026599557 Coffee Stain Group AB2 JP3197650009 Obara Group Inc.3 JP3969700008 RION Co. Ltd.4 JP3161050004 Aiming Inc.5 JP3160890004 Ateam Holdings Co. Ltd.6 US0507342014 Audioeye Inc.7 JP3305960001 COLOPL Inc.8 US5165601098 Laopu Gold Co. Ltd.9 JP3398000004 Suzuken Co. Ltd.10 CA9279531094 VISA Inc. CDR11 US74039M4087 Predictive Oncology Inc.12 US0401263027 Argo Blockchain PLC ADR13 AU0000443905 GBM Resources Ltd.14 CA89688V1031 Troilus Mining Corp.Anleihen/ETF1 BE6369832363 AGEAS SA/NV2 XS3244710060 Asmodee Group AB3 AU3CB0311298 Banco Santander S.A.4 XS3099830765 Discovery Global Holdings Inc.5 XS3099829593 Discovery Global Holdings Inc.6 ES0L02612049 Spanien, Königreich7 USF1067PAJ50 BNP Paribas S.A.8 US21873SAD09 CoreWeave Inc.9 DE000A460N46 NAKIKI SE10 DE000HEL0P68 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HEL0PZ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 IE000I1Q42S9 iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF