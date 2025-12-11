Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA8968871068 Troilus Gold Corp. 11.12.2025 CA89688V1031 Troilus Mining Corp. 12.12.2025 Tausch 1:1
AU000000GBZ5 GBM Resources Ltd. 11.12.2025 AU0000443905 GBM Resources Ltd. 12.12.2025 Tausch 1:1
US0401261047 Argo Blockchain PLC 11.12.2025 US0401263027 Argo Blockchain PLC 12.12.2025 Tausch 216:1
