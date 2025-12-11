The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.12.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2025
.
ISIN Name
AU000000GBZ5 GBM RESOURCES LTD
CA8910821096 TORNADO INFRA.EQUIP. O.N.
CA8968871068 TROILUS GOLD CORP. NEW
GB00BZ15CS02 ARGO BLOCKCHAIN LS -,001
US0401261047 ARGO BLOCKCHAIN SP.ADR/10
US4878361082 KELLANOVA CO. DL -,25
US88337F1057 THE ODP CORP. DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2025
.
ISIN Name
AU000000GBZ5 GBM RESOURCES LTD
CA8910821096 TORNADO INFRA.EQUIP. O.N.
CA8968871068 TROILUS GOLD CORP. NEW
GB00BZ15CS02 ARGO BLOCKCHAIN LS -,001
US0401261047 ARGO BLOCKCHAIN SP.ADR/10
US4878361082 KELLANOVA CO. DL -,25
US88337F1057 THE ODP CORP. DL-,01
© 2025 Xetra Newsboard