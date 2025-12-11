The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.12.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2025

ISIN Name

AU000000GBZ5 GBM RESOURCES LTD

CA8910821096 TORNADO INFRA.EQUIP. O.N.

CA8968871068 TROILUS GOLD CORP. NEW

GB00BZ15CS02 ARGO BLOCKCHAIN LS -,001

US0401261047 ARGO BLOCKCHAIN SP.ADR/10

US4878361082 KELLANOVA CO. DL -,25

US88337F1057 THE ODP CORP. DL-,01





