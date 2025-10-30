Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 30.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 80-Milliarden-Dollar-Nuklear-Renaissance: Warum Uran der heißeste Sektor der Welt ist
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40NY5 | ISIN: CNE100006M58 | Ticker-Symbol: 1520
Tradegate
29.10.25 | 19:54
9,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
FTSE China 50
HANG SENG
1-Jahres-Chart
MIDEA GROUP CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MIDEA GROUP CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,9009,25007:46
9,0509,20007:45
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACROW
ACROW LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACROW LIMITED0,6250,00 %
BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC--
CONAGRA BRANDS INC14,866-1,41 %
CONSTELLATION BRANDS INC113,60+0,35 %
DUNELM GROUP PLC13,500+0,75 %
FASTPARTNER AB4,4850,00 %
H.I.S CO LTD7,0000,00 %
JD SPORTS FASHION PLC1,110-0,89 %
JL MAG RARE-EARTH CO LTD2,642+1,77 %
MCBRIDE PLC1,2800,00 %
MIDEA GROUP CO LTD9,2000,00 %
NWF GROUP PLC2,0600,00 %
SURGE ENERGY INC4,240+2,42 %
WANDA HOTEL DEVELOPMENT CO LTD0,0580,00 %
WILMINGTON PLC3,6200,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.