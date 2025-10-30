|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACROW LIMITED
|AU0000006124
|0,0295 AUD
|0,0167 EUR
|BRUNNER INVESTMENT TRUST PLC
|GB0001490001
|0,0625 GBP
|0,071 EUR
|CONAGRA BRANDS INC
|US2058871029
|0,35 USD
|0,3016 EUR
|CONSTELLATION BRANDS INC
|US21036P1084
|1,02 USD
|0,879 EUR
|CONSTELLATION BRANDS INC CDR
|CA21036D1050
|0,0818 CAD
|0,0506 EUR
|DUNELM GROUP PLC
|GB00B1CKQ739
|0,28 GBP
|0,3184 EUR
|FASTPARTNER AB
|SE0013512506
|0,55 SEK
|0,0503 EUR
|FASTPARTNER AB
|SE0013512506
|0,55 SEK
|0,0503 EUR
|H.I.S CO LTD
|JP3160740001
|10 JPY
|0,0564 EUR
|JD SPORTS FASHION PLC
|GB00BM8Q5M07
|0,0033 GBP
|0,0037 EUR
|JL MAG RARE-EARTH CO LTD
|CNE1000055Y4
|0,1971 HKD
|0,0218 EUR
|MCBRIDE PLC
|GB0005746358
|0,03 GBP
|0,0341 EUR
|MIDEA GROUP CO LTD
|CNE100006M58
|0,5469 HKD
|0,0606 EUR
|NWF GROUP PLC
|GB0006523608
|0,074 GBP
|0,0841 EUR
|SUBSEA 7 SA ADR
|US8643231009
|0,5822 USD
|0,5017 EUR
|SURGE ENERGY INC
|CA86880Y8779
|0,0433 CAD
|0,0267 EUR
|WANDA HOTEL DEVELOPMENT CO LTD
|BMG9430N1039
|0,462 HKD
|0,0512 EUR
|WILMINGTON PLC
|GB0009692319
|0,085 GBP
|0,0966 EUR
|WILMINGTON PLC
|GB0009692319
|0,085 GBP
|0,0966 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)