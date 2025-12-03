© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Bloomsbury startet KI-Partnerschaft mit Google Cloud, um Buchsuche, Absatz und Lernmodelle zu verbessern. Die Aktie liegt 2025 über 30 Prozent im Minus.Bloomsbury Publishing gab am Mittwoch bekannt, eine strategische Zusammenarbeit mit Google Cloud eingegangen zu sein. Ziel ist es, dabei mithilfe von KI die Buchfindung, den Buchabsatz und die Lernergebnisse zu verbessern. Der in London ansässige Verlag gab bekannt, dass die Zusammenarbeit den Zugang zu den KI-Technologien von Google Cloud, wie NotebookLM, Vertex AI und Gemini Enterprise, ermöglichen wird. Google Cloud ist eine Suite von Cloud-Computing-Diensten, die von der Alphabet-Tochter Google angeboten wird. Bloomsbury erklärte, die …