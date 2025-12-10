© Foto: John G. Mabanglo/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Deutschland: Tui, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 Uhr, Schweden: Husqvarna, Capital Markets Day 10:30 Uhr, Deutschland: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 13:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Capital Markets Day 14:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Capital Markets Day 22:00 Uhr, USA: Adobe, Q4-Zahlen Konjunkturdaten 00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 11/25 02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 11/25 02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 1/25 07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 10/25 08:00 …Den vollständigen Artikel lesen
