Eine geniale Idee: Statt mickrige Prozente auf dem Tagesgeldkonto kassieren Anleger mit TUI sensationelle 15 Prozent Zinsen. Wie clevere Sparer jetzt ihre Traumreise für 2026 möglich machen - und warum das gerade jetzt so attraktiv ist. Mit einer neuen Aktienanleihe von HSBC auf TUI können Anleger und Sparer jetzt in den kommenden 12 Monaten 15,0 Prozent Zinsen pro Jahr verdienen. Damit verzichten sie zwar auf die Dividende, die der Reisekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE