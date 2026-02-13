Die TUI-Aktie scheint nach den als schwach eingestuften Quartalszahlen wieder in Tristesse zu verfallen und notiert nur noch bei rund 8,50 €. Doch Analysten sehen durchaus Kurspotenzial. Erwacht die TUI-Aktie bald aus ihrer Lethargie? Neue Einstufungen Nachdem der Reisekonzern am Dienstag seine Quartalszahlen präsentiert hat und die Aktie infolgedessen abverkauft wurde, melden sich nun Marktbeobachter mit ihren Analysen zu Wort. Der Deutsche Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
