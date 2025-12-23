ConAgra gehört 2025 zu den größeren Verlierern im S&P 500. Doch jetzt bietet ConAgra eine Dividendenrendite, die hellhörig macht.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|14,582
|14,664
|13:30
|14,582
|14,664
|13:27
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:30
|ConAgra: Nach Absturz 8 % Dividende
|Mo
|These Analysts Cut Their Forecasts On Conagra Brands After Q2 Results
|Mo
|ConAgra stock price target lowered to $18 from $19 at TD Cowen
|Mo
|ConAgra stock price target lowered to $22 from $23 at Evercore ISI
|Mo
|Conagra Brands incurs impairment charge of nearly $1 billion: High costs and weak consumer sentiment continued to impact the company
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CONAGRA BRANDS INC
|14,664
|-0,05 %