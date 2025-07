The following instruments on XETRA do have their first trading 14.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.07.2025Aktien1 PLK2ITR00010 Fabrity S.A.2 SE0013512506 FastPartner AB3 ES0105449005 Izertis S.A.4 IT0005651507 Tradelab S.p.A.5 US0959241060 Blue Owl Technology Finance Corp.6 US91818X3061 UXIN Ltd. ADR7 AU0000067522 Vection Technologies Ltd.8 US92838U8018 Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II9 US08862L2025 Beyond Air Inc.10 US52110H2094 Lazydays Holdings Inc.11 US65343E2072 NextCure Inc.12 SE0025420714 Q-Linea ABAnleihen/ETP1 USJ5S39RAV63 NTT Finance Corp.2 US77586RAX89 Rumänien, Republik3 AU3CB0323053 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]4 FR0013476827 BNP Paribas S.A.5 XS3097930138 National Bank of Greece S.A.6 IT0005660029 Italien, Republik7 SE0023314307 Quibot Topco AB8 XS3114897633 Rumänien, Republik9 XS3123715297 Türkei, Republik10 USG0686BAY59 Avolon Holdings Funding Ltd.11 FR0014011DH0 Crédit Mutuel Arkéa12 USJ5S39RAT18 NTT Finance Corp.13 USJ5S39RAR51 NTT Finance Corp.14 USJ5S39RAU80 NTT Finance Corp.15 XS3114901336 Rumänien, Republik16 US92936UAN90 W.P. Carey Inc.17 FR0014011268 BNP Paribas S.A.18 XS3091654114 WisdomTree Magnificent 7 3x Daily Leveraged19 XS3091657307 WisdomTree Magnificent 7 3x Daily Short20 XS3091657729 WisdomTree PHLX Semiconductor 3x Daily Leveraged21 XS3091646797 WisdomTree PHLX Semiconductor 3x Daily Short