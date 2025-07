The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2025



ISIN Name

CA1394811055 CAPE LITHIUM CORP.

DE000DFK0K46 DZ BANK IS.C281 21/31

SE0011527845 Q-LINEA AB

US08862L1035 BEYOND AIR INC. DL-,0001

US52110H1005 LAZYDAYS HOLDINGS INC.

US65343E1082 NEXTCURE INC. DL-,001

XS2366276595 APCOA GROUP REGS 21/27





