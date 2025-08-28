|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABC-MART INC
|JP3152740001
|35 JPY
|0,204 EUR
|ADASTRIA CO LTD
|JP3856000009
|45 JPY
|0,2623 EUR
|AEON CO LTD
|JP3388200002
|20 JPY
|0,1166 EUR
|ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC
|GB0007922338
|0,22 GBP
|0,2551 EUR
|ASPHERE INNOVATIONS PCL NVDR
|TH0963010R17
|0,1 THB
|0,0026 EUR
|BANCO INVEX SA
|MXCFFM010000
|0,0172 MXN
|0,0007 EUR
|BEACH ENERGY LIMITED
|AU000000BPT9
|0,06 AUD
|0,0335 EUR
|BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
|JP3835760004
|30 JPY
|0,1749 EUR
|BIC CAMERA INC
|JP3800390001
|22 JPY
|0,1282 EUR
|BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED
|GG00BB0RDB98
|0,022 GBP
|0,0255 EUR
|CAL-COMP ELECTRONICS THAILAND PCL
|TH0639010Z13
|0,07 THB
|0,0018 EUR
|CATHAY GENERAL BANCORP
|US1491501045
|0,34 USD
|0,2921 EUR
|CLARKSON PLC
|GB0002018363
|0,33 GBP
|0,3826 EUR
|CLERE AG
|DE000A3H2309
|-
|0,25 EUR
|CUSCAL LIMITED
|AU0000362105
|0,055 AUD
|0,0307 EUR
|DNO ASA
|NO0003921009
|0,375 NOK
|0,0319 EUR
|EXPEDIA GROUP INC
|US30212P3038
|0,4 USD
|0,3437 EUR
|FIRST BANCORP PUERTO RICO
|PR3186727065
|0,18 USD
|0,1546 EUR
|GAMES WORKSHOP GROUP PLC
|GB0003718474
|0,55 GBP
|0,6377 EUR
|HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT T ...
|GB0009065060
|0,205 GBP
|0,2377 EUR
|HOSTELWORLD GROUP PLC
|GB00BYYN4225
|-
|0,0082 EUR
|INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
|GB00B1YKG049
|0,038 GBP
|0,044 EUR
|J.FRONT RETAILING CO LTD
|JP3386380004
|27 JPY
|0,1574 EUR
|JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPO ...
|JP3039710003
|2770 JPY
|16,1491 EUR
|KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
|JP3211050004
|240 JPY
|1,3992 EUR
|LONDONMETRIC PROPERTY PLC
|GB00B4WFW713
|0,0305 GBP
|0,0353 EUR
|NETEASE INC ADR
|US64110W1027
|0,57 USD
|0,4897 EUR
|NEXTERA ENERGY INC
|US65339F1012
|0,5665 USD
|0,4867 EUR
|OLVI OYJ
|FI0009900401
|-
|0,65 EUR
|ORIX JREIT INC
|JP3040880001
|4540 JPY
|26,4682 EUR
|PLAYMATES TOYS GROUP LTD
|BMG7147S1008
|0,01 HKD
|0,0011 EUR
|PRUKSA HOLDING PCL
|TH7595010011
|0,02 THB
|0,0005 EUR
|PRUKSA HOLDING PCL NVDR
|TH7595010R10
|0,02 THB
|0,0005 EUR
|RB GLOBAL INC
|CA74935Q1072
|0,31 USD
|0,2663 EUR
|RHI MAGNESITA NV
|NL0012650360
|-
|0,6 EUR
|RUSSEL METALS INC
|CA7819036046
|0,43 CAD
|0,268 EUR
|RYOHIN KEIKAKU CO LTD
|JP3976300008
|22 JPY
|0,1282 EUR
|SANDS CHINA LTD
|KYG7800X1079
|0,25 HKD
|0,0275 EUR
|SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
|JP3422950000
|25 JPY
|0,1457 EUR
|SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
|KYG8187G1055
|1,3 HKD
|0,1434 EUR
|STAR BULK CARRIERS CORP
|MHY8162K2046
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|TAKASHIMAYA CO LTD
|JP3456000003
|13 JPY
|0,0757 EUR
|TEXWINCA HOLDINGS LTD
|BMG8770Z1068
|0,06 HKD
|0,0066 EUR
|VGI PARTNERS GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
|AU000000VG15
|0,06 AUD
|0,0335 EUR
|WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
|KYG9431R1039
|0,1592 HKD
|0,0175 EUR
|WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
|AU0000224040
|0,53 USD
|0,4554 EUR
|XYLEM INC
|US98419M1009
|0,4 USD
|0,3437 EUR
