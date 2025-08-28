Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 28.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Patentschutz bis in die 2040er - Biotech-Geheimtipp vor möglichem Fast-Track-Durchbruch in den USA!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1CZ4H | ISIN: US65339F1012 | Ticker-Symbol: FP3
Tradegate
28.08.25 | 08:01
62,80 Euro
-1,09 % -0,69
Branche
Versorger
Aktienmarkt
S&P 500
DJ Utilities
S&P 100
1-Jahres-Chart
NEXTERA ENERGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEXTERA ENERGY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,8063,1108:15
62,8163,1208:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABC-MART
ABC-MART INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABC-MART INC16,9000,00 %
ADASTRIA CO LTD17,6000,00 %
AEON CO LTD30,400-0,65 %
ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC11,700-1,68 %
ASPHERE INNOVATIONS PCL NVDR0,0450,00 %
BANCO INVEX SA0,5920,00 %
BEACH ENERGY LIMITED0,6900,00 %
BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC7,6000,00 %
BIC CAMERA INC9,3000,00 %
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED0,9800,00 %
CAL-COMP ELECTRONICS THAILAND PCL0,1450,00 %
CATHAY GENERAL BANCORP42,6000,00 %
CLARKSON PLC42,2000,00 %
CLERE AG13,2000,00 %
CUSCAL LIMITED1,9400,00 %
DNO ASA1,350+4,33 %
EXPEDIA GROUP INC182,16-0,13 %
FIRST BANCORP PUERTO RICO19,1000,00 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC182,80-0,92 %
HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC--
HOSTELWORLD GROUP PLC1,3500,00 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC2,4400,00 %
J.FRONT RETAILING CO LTD--
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION660,000,00 %
KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD106,000,00 %
LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,238-0,71 %
NETEASE INC ADR118,50+1,72 %
NEXTERA ENERGY INC62,80-1,09 %
OLVI OYJ30,9500,00 %
ORIX JREIT INC1.150,000,00 %
PLAYMATES TOYS GROUP LTD0,0550,00 %
PRUKSA HOLDING PCL NVDR0,1000,00 %
RB GLOBAL INC99,000,00 %
RHI MAGNESITA NV25,5000,00 %
RUSSEL METALS INC25,6000,00 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD39,000-2,50 %
SANDS CHINA LTD2,1720,00 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD11,3950,00 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD3,3800,00 %
STAR BULK CARRIERS CORP16,325-0,06 %
TAKASHIMAYA CO LTD7,4500,00 %
TEXWINCA HOLDINGS LTD0,0840,00 %
VGI PARTNERS GLOBAL INVESTMENTS LIMITED0,9700,00 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD0,5800,00 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD14,568-1,38 %
XYLEM INC124,05-0,20 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.