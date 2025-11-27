|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADEMEDIA AB
|SE0007897079
|2,25 SEK
|0,2044 EUR
|AMCOR PLC CDIS
|AU000000AMC4
|0,13 USD
|0,112 EUR
|BRAEMAR PLC
|GB0000600931
|0,025 GBP
|0,0285 EUR
|FOCUSRITE PLC
|GB00BSBMW716
|0,021 GBP
|0,0239 EUR
|HILL & SMITH PLC
|GB0004270301
|0,18 GBP
|0,2055 EUR
|JDC CORPORATION
|JP3707200006
|10 JPY
|0,0551 EUR
|WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC
|GB00BN455J50
|0,007 GBP
|0,0079 EUR
