BITTE LESEN SIE DIESE MITTEILUNG AUFMERKSAM DURCH, DA DIES AUSWIRKUNGEN AUF IHRE RECHTE HABEN KANN TORONTO, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit Ausnahme bestimmter mit den Beklagten verbundener Personen, unabhängig von deren Wohnsitz oder Sitz, die Ithaca Energy Inc, jetzt bekannt als Ithaca Energy Limited ("Ithaca"), am oder nach dem 9. Oktober 2014 auf dem Sekundärmarkt gekauft oder anderweitig erworben haben und einige oder alle dieser Wertpapiere bis nach Handelsschluss am 24. Februar 2015 gehalten haben ("Sammelkläger" und die "Sammelklägergruppe"). ZWECK DIESER BEKANNTMACHUNG

Eine im Namen von Mitgliedern der Sammelklägergruppe eingereichte Sammelklage wurde beigelegt. Der Vergleich ist vom Alberta Court of King's Bench genehmigt worden. In dieser Mitteilung werden die Mitglieder der Sammelklägergruppe darüber informiert, wie sie ein Anspruchsformular beim Verwalter einreichen können, um an der Verteilung des Nettovergleichsbetrags teilzunehmen. DIE KLAGE

Am 26. Mai 2015 wurde im Namen von Anlegern, die während des Sammelklagezeitraums Ithaca-Stammaktien auf dem Sekundärmarkt erworben haben, eine Sammelklage gegen Ithaca vor dem Alberta Court of King's Bench eingereicht: Stevens gegen Ithaca Energy Inc. (jetzt Ithaca Energy Limited), Gerichtsaktenzeichen. 1501-05830 (die "Klage"). Der Kläger in der Klage behauptet, dass die Beklagten während des Sammelklagezeitraums falsche Angaben in Bezug auf das Offshore-Öl- und -Gasgeschäft von Ithaca und dessen Betrieb gemacht haben: (1) wesentliche Änderungen an der schwimmenden Produktionsanlage FPF-1 und (2) entsprechende Pro-forma-Produktions- und Umsatzprognosen für 2015 für das Greater Stella-Gebiet in der zentralen Nordsee. Ithaca bestreitet alle diese Anschuldigungen. Der Vergleich der Klage, der kein Schuldanerkenntnis seitens des Beklagten beinhaltet, wurde am 7. August 2025 von Richter Neufeld genehmigt. Diese Mitteilung enthält eine Zusammenfassung des Vergleichs. ZUSAMMENFASSUNG DER VERGLEICHSBEDINGUNGEN

Die Versicherer von Ithaca werden 9 Millionen CAD (der "Vergleichsbetrag") zahlen, um alle Ansprüche gegen Ithaca in der Klage vollständig und endgültig zu begleichen. Die Gebühren für den Anwalt der Sammelklägergruppe, einschließlich Auslagen und Steuern, wurden vom Gericht als erste Belastung des Vergleichsbetrags in Höhe von dreißig (30) Prozent von 9 Millionen CAD, zuzüglich Auslagen und Steuern, festgelegt. Der Vergleich für die Sammelklägergruppe, abzüglich der Gebühren und Auslagen für den Anwalt der Sammelklägergruppe, der Kosten für den Verwalter und der Steuern, wird an die Sammelklägergruppe gemäß dem vom Gericht genehmigten Verteilungsplan verteilt. Die Vergleichsvereinbarung und der Verteilungsplan können unter https://bergermontague.ca/cases/ithaca-energy-inc/ und https://jssbarristers.ca/class-actions/ithaca-energy-inc/ eingesehen werden. WIE MAN EINEN ENTSCHÄDIGUNGSANTRAG STELLT: DIE ANTRÄGE AUF ENTSCHÄDIGUNG MÜSSEN BIS ZU FOLGENDEN ZEITPUNKTEN EINGEHEN Jedes Mitglied der Sammelklägergruppe muss bis zum 5. Januar 2026 ein ausgefülltes Anspruchsformular einreichen, um an dem Vergleich teilnehmen zu können. Das Antragsformular kann unter https://bergermontague.ca/cases/ithaca-energy-inc/ abgerufen oder heruntergeladen werden oder telefonisch bei der Verwaltungsstelle unter der Nummer 647.598.8772 (Durchwahl 2) angefordert werden. Wenn Sie bis zum 5. Januar 2026 kein ausgefülltes Antragsformular einreichen, erhalten Sie keinen Teil des Netto-Vergleichsbetrags. Das Gericht ernannte Berger Montague (Canada) PC zum Verwalter des Vergleichs, der unter anderem folgende Aufgaben hat (i) Anspruchsformulare entgegenzunehmen und zu bearbeiten; (ii) über die Berechtigung zur Entschädigung zu entscheiden; und (iii) den Netto-Vergleichsbetrag an berechtigte Sammelkläger zu verteilen. Das Antragsformular ist über das gesicherte Online-Antragssystem unter https://bergermontague.ca/cases/ithaca-energy-inc/ und https://jssbarristers.ca/class-actions/ithaca-energy-inc/ an den Verwalter zu übermitteln. Ein Antragsformular in Papierform können Sie nur einreichen, wenn Sie keinen Internetzugang haben. Das Antragsformular in Papierform kann per Post oder Kurier an folgende Adresse geschickt werden: Ithaca Administrator

330 Bay Street, Suite 505

Toronto, ON M5H 2S8

E-Mail: info@bergermontague.ca FRAGEN

Fragen an die Anwälte der Sammelkläger können an folgende Adresse gerichtet werden: Berger Montague (Kanada) PC

330 Bay Street, Suite 505

Toronto, ON M5H 2S8

Tel: (647) 598-8772

E-Mail: info@bergermontague.ca JSS Barristers

304 8 Ave SW #800,

Calgary, AB T2P 1C2

Tel: 403-571-0747

E-Mail: priceg@jssbarristers.ca INTERPRETATION

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieser Mitteilung und dem Vergleichsvertrag sind die Bestimmungen des Vergleichsvertrags maßgebend. Diese Bekanntmachung wurde vom Gerichtshof genehmigt. Fragen zu den in dieser Bekanntmachung genannten Punkten sollten NICHT an den Gerichtshof gerichtet werden.



