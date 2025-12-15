Anzeige
WKN: A2YN90 | ISIN: DE000A2YN900 | Ticker-Symbol: TMV
Xetra
15.12.25 | 17:35
5,660 Euro
-0,09 % -0,005
Branche
Software
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
TEAMVIEWER SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TEAMVIEWER SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,6455,67018:02
5,6655,68018:02
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
IONOS GROUP
IONOS GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
IONOS GROUP SE25,800+0,58 %
RIGHTMOVE PLC6,100-0,81 %
TEAMVIEWER SE5,660-0,09 %
TRAVELZOO6,190+2,48 %
YOUGOV PLC2,900-0,68 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.