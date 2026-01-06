The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2026
ISIN Name
JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC.
US045167FU29 ASIAN DEV.BK 23/26 MTN
US24422EWP05 JOHN DEERE C 23/26 MTN
DE000DJ9ACB0 DZ BANK IS.A2361
US89115A2K70 TORON.DOM.BK 23/26 MTN
XS1072516690 PROLOGIS 14/26
US89236THW80 TOYOTA M.CRD 21/26 MTN
USP0R38AAA53 ALSEA SAB CV 21/26 REGS
FR0013182078 APRR 16/26
DE000HLB3XH6 LB.HESS.THR.IS.01B/19
EU000A3L7AT2 EU 25-09.01.26
DE000A2G9G15 NIEDERS.SCH.A.18/26 A.878
XS3161792661 ALTICE FRAN. 25/31 REGS
DE000HEL0H76 LB.HESS.THR.CARRARA07D/25
US02665WEY30 AM.HONDA FI. 24/26 MTN
USU5876JAP04 MERC.B.F.NA. 24/26 REGS
USU5876JAN55 MERC.B.F.NA. 24/26 FLR
DE000HEL0FG8 LB.HESS.THR.CARRARA04D/25
DE000DJ9AQ50 DZ BANK IS.A2792
