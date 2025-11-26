|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AAON INC
|US0003602069
|0,1 USD
|0,0864 EUR
|BGC GROUP INC
|US0889291045
|0,02 USD
|0,0172 EUR
|CENTURY COMMUNITIES INC
|US1565043007
|0,29 USD
|0,2506 EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB ...
|US4005011022
|2,5219 USD
|2,1797 EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE C ...
|MXP001661018
|15 MXN
|0,7051 EUR
|KINROSS GOLD CORPORATION
|CA4969024047
|0,035 USD
|0,0302 EUR
|LABCORP HOLDINGS INC
|US5049221055
|0,72 USD
|0,6223 EUR
|MAPFRE SA ADR
|US5651001043
|0,162 USD
|0,14 EUR
|NEWMONT CORPORATION
|US6516391066
|0,25 USD
|0,216 EUR
|PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
|US71742Q1067
|0,12 USD
|0,1037 EUR
|SUN LIFE FINANCIAL INC
|CA8667961053
|0,92 CAD
|0,5639 EUR
