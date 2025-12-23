Deutsche Banks optimistischer Goldausblick. Tesoro Gold, Kinross Gold und Barrick Mining Corp im Rampenlicht.

Anzeige / Werbung

Die Entscheidung der Deutschen Bank, ihre Goldpreisprognose für 2026 deutlich auf 4.450 US-Dollar je Unze anzuheben, kommt in einer Phase, in der sich das Marktumfeld für den gesamten Sektor spürbar verbessert. Die Bank verweist auf stabilere Investorenzuflüsse, robuste Nachfrage seitens der Zentralbanken und anhaltende Angebotsengpässe. Diese Faktoren prägen aus ihrer Sicht ein strukturell positives Gesamtbild, während die prognostizierte Handelsspanne zwischen 3.950 und 4.950 US-Dollar einen festeren Unterbau für den Markt schafft. Bemerkenswert ist zudem, dass Futures bereits erhöhte Niveaus einpreisen und ETF-Zuflüsse selbst bei einer vorsichtigeren Zinspolitik der US-Notenbank eine solide Unterstützung bieten könnten.

Vor diesem Hintergrund rücken mehrere Produzenten und Entwickler verstärkt in den Fokus. Besonders Barrick Mining Corp (ISIN: CA06849F1080) wird derzeit von Analysten hervorgehoben. Das Unternehmen gilt als Top-Pick unter den Large Caps, nicht zuletzt aufgrund seines hochwertigen Asset-Portfolios, das aus Sicht vieler Beobachter zu einer attraktiven Bewertung gehandelt wird. Barrick zeigt eine konstante operative Leistung, erfüllt Prognosen und kontrolliert Kosten effektiv. Dies schafft eine Grundlage für eine mögliche Neubewertung, zumal die für 2026 erwartete Free-Cashflow-Rendite von rund 12 Prozent die höchste im Wettbewerbsumfeld darstellt. Hinzu kommen strategische Optionen wie die mögliche Börsennotierung der nordamerikanischen Goldaktivitäten, der Abbau von Engagements in schwierigeren Regionen und potenzielle Aktienrückkäufe. Jüngst sorgten die Prüfung eines IPOs sowie der Abschluss des Verkaufs der Hemlo-Mine für zusätzliche Aufmerksamkeit, während BNP Paribas Exane die Aktie von Neutral auf Outperform hochstufte. Zusammen ergeben diese Faktoren ein Bild, das Barrick gut im Markttrend verankert erscheinen lässt.

Auch Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) profitiert von dem stärkeren Preisumfeld. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal bereinigte Gewinne von 0,44 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartungen. Der Umsatz stieg um fast 26 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar, was die Hebelwirkung höherer Goldpreise klar widerspiegelt. Kinross erhöhte zum ersten Mal seit 2020 seine Dividende und signalisiert damit Zuversicht in die eigene Cashflow-Entwicklung trotz höherer Investitionen. Analysten reagierten positiv, und das Unternehmen bestätigte seinen Produktionsausblick für 2025 von zwei Millionen Goldäquivalent-Unzen bei nachhaltigen Gesamtkosten von 1.500 US-Dollar je Unze.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) wiederum bleibt ein aufstrebender Name im Entwicklersegment. Das El Zorro-Projekt in Chile überzeugt durch seine geologische Tiefe und seine Skalierbarkeit, wobei die Ternera-Resource das Fundament für ein mögliches Produktionsszenario von über einer Million Unzen bildet. Tesoro wird derzeit deutlich unter dem Branchendurchschnitt bewertet, sowohl gemessen am Unternehmenswert je Unze Ressource als auch am Verhältnis von Kurs zu Nettoinventarwert. Morgans errechnete jüngst einen risikobereinigten Unternehmenswert von 854 Millionen A$, was einem Kursziel von 4,80 A$ je Aktie entspricht. Die Kombination aus Projektgröße, niedriger Lagehöhe und vorhandener Infrastruktur stärkt den langfristigen Entwicklungsausblick.

Insgesamt betreten Produzenten und Entwickler die kommenden Jahre mit spürbarem Rückenwind. Ob etablierte Konzerne wie Barrick und Kinross oder Wachstumsunternehmen wie Tesoro - alle profitieren in unterschiedlicher Form von einem Umfeld, das von struktureller Nachfrage, engerem Angebot und steigender strategischer Bedeutung des Rohstoffs geprägt ist.

