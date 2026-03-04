Gold stabilisiert sich angesichts eskalierender Nahost-Spannungen Tesoro Gold und Agnico Eagle im Fokus

Anzeige / Werbung

Die Nachfrage nach sicheren Häfen stützt den Goldpreis nahe Rekordniveau, während Investoren verstärkt auf Produzenten mit Größe und Entwicklungspotenzial setzen.

Geopolitik unterstreicht Golds strategische Rolle

Der Goldpreis zeigte sich am Montag stabil, nachdem er zuvor deutlich angezogen hatte. Anleger bewerteten das Risiko eines länger andauernden Konflikts im Nahen Osten nach US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf Iran neu.

Der Spotpreis für Gold notierte bei rund 5.284 US-Dollar je Unze, nachdem er im Tagesverlauf ein Hoch von 5.418 US-Dollar erreicht hatte. Damit bleibt das Edelmetall in der Nähe seines Rekordstands von 5.594,82 US-Dollar aus dem Januar. Die US-Goldfutures legten um 1% auf 5.299,50 US-Dollar zu - trotz eines stärkeren Dollars, der Gold für Käufer außerhalb der USA verteuert.

Auslöser der jüngsten Bewegung war die Ausweitung der Kampfhandlungen. Die Luftangriffe dehnten sich auf den Libanon aus, Israel reagierte auf Attacken der Hisbollah, während Teheran Raketen und Drohnen auf Israel, Golfstaaten sowie einen britischen Stützpunkt auf Zypern abfeuerte. Öl- und Gaspreise zogen kräftig an, die Aktienmärkte gaben nach.

Im Mittelpunkt steht nun die Frage nach der Dauer des Konflikts. Wie David Meger von High Ridge Futures betonte, stützt allein die Unsicherheit über eine mögliche Fortsetzung der Angriffe in den kommenden Wochen den Goldpreis.

Strukturelle Nachfrage verlängert die Rally

Die Widerstandsfähigkeit von Gold ist jedoch nicht ausschließlich geopolitisch bedingt. Das Metall hat seit Jahresbeginn rund 23% zugelegt, nachdem es bereits 2025 einen Anstieg von 64% verzeichnet hatte. Käufe von Zentralbanken, Zuflüsse in börsengehandelte Fonds sowie Erwartungen einer lockereren US-Geldpolitik haben die Nachfragestruktur grundlegend verändert.

Analysten von SP Angel verweisen auf eine zunehmende geopolitische Fragmentierung, die Zentralbanken der BRIC-Staaten dazu veranlasst, ihre Bestände an US-Dollar-Anlagen zugunsten von Gold zu reduzieren. BNP Paribas erwartet, dass die physische Investmentnachfrage auch in diesem Jahr ein zentraler Treiber bleibt.

Zudem zeigen sich logistische Engpässe. Branchenquellen berichten, dass physische Goldströme über Dubai - ein bedeutendes Drehkreuz für den Handel mit Edelmetallen - durch Flugausfälle beeinträchtigt werden könnten.

Das makroökonomische Umfeld stärkt damit die strategische Rolle von Gold in Portfolios. Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen in den Fokus, die hohe Preise in nachhaltige Cashflows umsetzen können.

Agnico Eagle: Starke Cashflows im Mittelpunkt

Unter den großen Produzenten zählt Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) zu den klaren Profiteuren des aktuellen Preisumfelds.

Das Unternehmen produzierte 2025 insgesamt 3,45 Millionen Unzen zurechenbares Gold und erzielte einen Rekord-Free-Cashflow von 4,4 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 4,46 Milliarden US-Dollar, während die Umsätze aus dem Minenbetrieb nahezu 11,9 Milliarden US-Dollar erreichten. Die All-in Sustaining Costs lagen bei 1.339 US-Dollar je Unze.

Im vierten Quartal wurden 840.608 Unzen produziert und 1,31 Milliarden US-Dollar Free Cashflow generiert.

Das Management bestätigte eine stabile jährliche Produktionsprognose von 3,3 bis 3,5 Millionen Unzen bis 2028. Für 2026 erwartet Agnico Gesamtkosten zwischen 1.020 und 1.120 US-Dollar je Unze sowie AISC in einer Spanne von 1.400 bis 1.550 US-Dollar.

"In 2025, we delivered on our commitments, generating record free cash flow and shareholder returns," sagte Präsident und CEO Ammar Al-Joundi im Rahmen der Februar-Telefonkonferenz. "Agnico Eagle has never been better positioned, with the strongest balance sheet in our history."

Die Quartalsdividende wurde um 12,5% auf 0,45 US-Dollar je Aktie erhöht. Insgesamt gab das Unternehmen im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.

Wachsende Reserven und Projektpipeline

Die Reservenbasis unterstreicht die langfristige Ausrichtung von Agnico Eagle. Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Goldreserven auf 55,4 Millionen Unzen, ein Anstieg um 2% gegenüber dem Vorjahr. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen um 10% auf 47,1 Millionen Unzen, die abgeleiteten Ressourcen um 15%.

Wachstumsprojekte wie East Gouldie bei Canadian Malartic sowie die Untertage-Erweiterung von Detour Lake schaffen Perspektiven über 2028 hinaus. Die Strategie bleibt auf operative Kontinuität, Kostendisziplin und organisches Wachstum in etablierten Bergbauregionen ausgerichtet.

In einem von Volatilität geprägten Goldmarkt trifft diese operative Klarheit auf Investoren, die Größe und Verlässlichkeit suchen.

Tesoro Gold: Entwicklungshebel in Chile

Im kleineren Marktsegment bietet Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) eine andere Form der Goldexponierung - einen deutlichen Hebel auf anhaltend hohe Goldpreise.

Ein Standortbesuch von Morgans Financial am 20. Januar 2026 beim El Zorro Goldprojekt in Chile hob die strukturellen Vorteile des Projekts hervor. El Zorro beherbergt die 2-Millionen-Unzen-Lagerstätte Ternera und liegt auf nur etwa 500 Metern über dem Meeresspiegel, rund zehn Kilometer von der Küste entfernt.

Im Gegensatz zu vielen chilenischen Projekten in Höhenlagen zwischen 2.000 und 5.000 Metern profitiert El Zorro von der Nähe zu asphaltierten Straßen sowie bestehender Energie- und Wasserversorgung in rund 13 Kilometern Entfernung. Morgans betonte, dass die unmittelbare Nähe zur Infrastruktur das Vertrauen in die Umsetzbarkeit des Projekts stärkt.

Derzeit sind sechs Diamantbohrgeräte im Einsatz, die Infill- und Explorationsprogramme vorantreiben und damit weiteres Ressourcenwachstum ermöglichen. Das Konzessionsgebiet umfasst 570 Quadratkilometer in der Atacama-Region und bietet Explorationspotenzial entlang eines 20 Kilometer langen Korridors.

Morgans bestätigte im Januar die Einstufung "SPECULATIVE BUY" mit einem Kursziel von 4,88 A$ und verwies dabei auf Bewertungskennzahlen unterhalb des Peer-Durchschnitts sowie die strategische Positionierung des Projekts.

Für Investoren steht Tesoro damit für Explorationserfolg und potenzielle Projektentwicklung in einem etablierten Bergbauland.

Unterschiedliche Profile, gemeinsamer Rückenwind

Die aktuelle Konsolidierung des Goldpreises spiegelt ein Marktumfeld wider, das Gewinnmitnahmen gegen geopolitische Unsicherheit abwägt. Der übergeordnete Trend - getragen von Zentralbankdiversifikation, makroökonomischer Absicherungsnachfrage und begrenztem Angebot - bleibt jedoch konstruktiv.

Für Produzenten wie Agnico Eagle liegt der Schwerpunkt auf Margenstabilität und Kapitalrückflüssen. Für Entwickler wie Tesoro Gold steht die Weiterentwicklung strukturell kostengünstiger Projekte im Vordergrund.

Während sich der Konflikt im Nahen Osten weiterentwickelt und Konjunkturdaten den Kurs der US-Geldpolitik beeinflussen, bleibt Gold ein zentraler Anker im Marktgeschehen. Unternehmen mit operativer Disziplin oder klarer Wachstumsstrategie dürften daher weiterhin im Fokus stehen.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien?aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation?auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand: ?

Unternehmensvorträge?mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein?Gewinnspiel?mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee?für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

?Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne?kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST?zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

Quellen:

Morgans Site visit Research Tesoro Gold Jan 2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-rises-1-us-israel-strikes-iran-raise-regional-temperature-2026-03-01/

https://www.canadianminingreport.com/blog/agnico-eagle-s-2026-outlook-and-gold-investment-strategy



Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold stabilisiert sich angesichts eskalierender Nahost-Spannungen Tesoro Gold und Agnico Eagle im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA0084741085,AU0000077208