Warum die Goldrallye noch nicht vorbei ist. Tesoro Gold und Kinross im Fokus.

Käufe der Zentralbanken, geopolitische Spannungen und eine sich wandelnde Geldpolitik stützen weiterhin den Goldpreis. In diesem Umfeld gewinnen sowohl etablierte Produzenten als auch aufstrebende Entwickler erneut an Bedeutung.

Eine Rallye mit strukturellem Fundament, nicht mit Spekulation

Rücksetzer beim Goldpreis sind inzwischen vertraut. Auf eine starke Aufwärtsbewegung folgt eine Konsolidierung. Kommentatoren fragen, ob die Bewegung zu weit gegangen ist. Dann taucht ein neuer Katalysator auf.

Dieser Zyklus fühlt sich in einem entscheidenden Punkt anders an: Die Käufer haben sich verändert.

Die Goldrallye wird nicht mehr primär von Privatanlegerströmen oder kurzfristigen makroökonomischen Absicherungen getragen. Sie wird von Zentralbanken, staatlichen Institutionen und langfristig orientiertem Kapital verankert, das auf strukturelle geopolitische Veränderungen reagiert. Seit 2022 haben Reserveverwalter - insbesondere in den Schwellenländern - ihre Diversifizierung beschleunigt. Polen hat seine Goldbestände aggressiv ausgebaut. China hat seine Kaufserie verlängert. Diese Nachfrage hat sich als stabil erwiesen und reagiert kaum auf kurzfristige Preisschwankungen.

Das schafft eine Preisuntergrenze.

Gleichzeitig bleibt die geopolitische Fragmentierung hoch. Handelskonflikte, regionale Auseinandersetzungen und Sanktionsrisiken haben die Rolle von Gold als neutrales Reserveasset gestärkt. Das Metall fungiert wieder als finanzielle Versicherung.

Kommt die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen in den USA hinzu - mit nachlassendem Wachstum und moderater Inflation, die die Federal Reserve in Richtung Zinssenkungen drängen - verschiebt sich die makroökonomische Gleichung noch stärker zugunsten von Gold. Niedrigere reale Renditen reduzieren die Opportunitätskosten des Haltens von Gold. ETF-Zuflüsse, die noch deutlich unter ihrem Höchststand von 2020 liegen, haben Spielraum zur Erholung.

Die Dynamik mag schwanken. Doch die strukturellen Treiber bleiben intakt.

Vom Metall zu den Bilanzen

Stabilisiert sich Gold auf höherem Preisniveau, richtet sich die Aufmerksamkeit vom Metall selbst auf die Unternehmen, die es fördern - oder fördern wollen.

Produzenten erwirtschaften steigende Margen und freien Cashflow. Entwickler sehen verbesserte Projektökonomie, relativ sinkende Kapitalintensität und eine Neubewertung pro Unze.

In diesem Umfeld wird der Gegensatz zwischen Größe und Wachstum aufschlussreich.

Kinross Gold repräsentiert das etablierte Ende des Spektrums. Tesoro Gold bietet eine wachstumsstärkere Entwicklungsstory mit höherem Hebel. Beide dürften von einem unterstützenden Goldumfeld profitieren - allerdings auf unterschiedliche Weise.

Kinross: Größe, Cashflow und Kapitaldisziplin

Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) hat sich als großer Produzent mit operativer Beständigkeit positioniert. Das Unternehmen plant mittelfristig eine Jahresproduktion von rund 2 Millionen Unzen, gestützt durch eine umfangreiche Reserve- und Ressourcenbasis.

Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Stärke der Plattform. 2025 erwirtschaftete Kinross 2,5 Milliarden US-Dollar freien Cashflow und beendete das Jahr mit einer Nettoliquiditätsposition. Die Kapitalrückflüsse beliefen sich auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, aufgeteilt in Schuldenabbau und Ausschüttungen an Aktionäre. Die Bilanz trägt inzwischen Investment-Grade-Ratings, ohne kurzfristig fällige Schulden.

Operativ umfasst das Portfolio Amerika und Westafrika; Kernassets wie Paracatu und Tasiast liefern starke Margen. Eine Pipeline mit Projekten wie Great Bear in Kanada und Lobo-Marte in Chile bietet zusätzliches langfristiges Wachstumspotenzial.

Für Investoren, die über eine diversifizierte, cashflow-starke Plattform am Goldpreis partizipieren möchten, bietet Kinross Größe und finanzielle Widerstandsfähigkeit. In einem stabilen oder steigenden Goldpreisumfeld bedeutet das nachhaltigen freien Cashflow und Bilanzflexibilität.

Tesoro Gold: Infrastruktur, Größe und Distriktpotenzial

Wenn Kinross die Reife des Zyklus widerspiegelt, zeigt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) dessen aufstrebende Seite.

Das El-Zorro-Projekt von Tesoro in Chile beherbergt die 2-Moz-Lagerstätte Ternera - das erste identifizierte intrusion-related gold system (IRGS) des Landes. Geologische Premieren haben oft strategische Bedeutung. Die Geschichte zeigt, dass die Entdeckung eines neuen Mineralsystems die Wahrnehmung eines ganzen Distrikts verändern kann.

Doch Geologie allein führt selten zu einer Neubewertung. Umsetzung ist entscheidend.

Ein kürzlicher Standortbesuch von Morgans in El Zorro hob hervor, was sich als entscheidender Vorteil von Tesoro erweisen könnte: Infrastruktur und Lage. Das Projekt liegt etwa 13 Kilometer von bestehender Energie- und Wasserinfrastruktur entfernt und ist über asphaltierte öffentliche Straßen erreichbar. Mit rund 500 Metern über dem Meeresspiegel liegt es deutlich unter der Höhe vieler chilenischer Bergbauprojekte, die oft über 2.000 Meter liegen.

Das ist relevant. Geringere Höhe reduziert logistische Komplexität. Nähe zur Infrastruktur kann Kapitalintensität und Betriebskostenrisiken mindern. In der Entwicklungsphase entscheidet dies häufig darüber, ob ein Projekt von der Machbarkeitsstudie in den Bau übergeht.

Derzeit sind sechs Diamantbohrgeräte in Infill-, Ressourcenerweiterungs- und Explorationsprogrammen aktiv. Diese Intensität unterstreicht das Ziel des Managements, das System über die bestehende 2-Moz-Ressource hinaus auszubauen. El Zorro umfasst einen 20-Kilometer-Korridor aussichtsreicher Intrusionen - eher ein Distrikt- als ein Einzellagerstätten-Szenario.

Auch die Bewertung spielt eine Rolle. Laut Schätzungen von Morgans wird Tesoro mit etwa 91 A$ pro Unze bewertet, gegenüber einem Peer-Median von rund 133 A$ pro Unze. Morgans hält an der Einstufung SPECULATIVE BUY mit einem Kursziel von 4,88 A$ fest - basierend sowohl auf der Basisbewertung als auch auf Aufwärtspotenzial bei höheren Goldpreisen.

Entwicklungsprojekte bergen Risiken - Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung bleiben zentrale Faktoren. Doch in einem Umfeld dauerhaft höherer Goldpreise ziehen Projekte mit Infrastrukturvorteilen und geologischer Größe typischerweise zunehmendes strategisches Interesse auf sich.

Ein Markt, der Optionalität belohnt

Die Goldrallye wird vermutlich nicht linear verlaufen. Korrekturen werden auftreten. Die physische Nachfrage kann bei höheren Preisen nachlassen. Doch die strukturellen Säulen - Diversifizierung der Zentralbanken, geopolitische Risiken und geldpolitische Lockerung - bleiben fest verankert.

Für Produzenten wie Kinross unterstützt dieses Umfeld nachhaltige Margen und disziplinierte Kapitalrückflüsse.

Für Entwickler wie Tesoro erhöht es die Optionalität. Steigende Goldpreise verbessern die Projektökonomie und können den Weg von der Ressource zur Reserve, von der Studie zum Bau beschleunigen.

Während sich der Goldmarkt zu einer zunehmend strukturellen Haussephase entwickelt, richtet sich die Aufmerksamkeit weiter auf Assets, die geologische Glaubwürdigkeit mit praktischen Entwicklungsvorteilen verbinden.

In diesem Kontext wirkt die Rallye nicht erschöpft - sondern verankert.

Und Unternehmen entlang unterschiedlicher Punkte der Wertschöpfungskette - von etablierten Betreibern bis zu aufstrebenden Distrikt-Entwicklern - dürften das nächste Kapitel prägen.

Enthaltene Werte: CA4969024047,AU0000077208