Nach der Korrektur bei Gold und Bitcoin: Chancen bei Tesoro Gold, Kinross und Barrick?

Rekordpreise für Goldbarren und veränderte Zinserwartungen verändern gleichermaßen die Aussichten für etablierte Produzenten und aufstrebende Entwickler.

Gold gewinnt wieder an Dynamik

Die Goldrallye hat wieder an Tempo gewonnen. Nachdem der Goldpreis im vergangenen Jahr um rund 65% gestiegen ist, wird das Edelmetall nun über 4.600 US-Dollar je Unze gehandelt, gestützt durch Käufe von Zentralbanken, geopolitische Spannungen und Erwartungen weiterer Zinssenkungen in den USA.

Die Märkte rechnen weiterhin mit zusätzlicher geldpolitischer Lockerung, da die Inflation nachlässt und sich die Konjunktursignale abschwächen. Gleichzeitig haben Handelskonflikte und geopolitische Spannungen - von Lateinamerika bis in den Nahen Osten - die Rolle von Gold als defensiven Vermögenswert gestärkt.

Für Bergbauunternehmen ist dieses Umfeld nicht nur positiv. Es ist transformativ. Hohe Preise erweitern die Margen, stärken die Bilanzen und beschleunigen Entwicklungszeitpläne.

Barrick: Größe trifft Preissetzungsmacht

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) hat direkt vom Preisanstieg profitiert. In den jüngsten Quartalsergebnissen haben sich die Gewinne im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und erreichten 2,4 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 64,5% auf fast 6 Milliarden US-Dollar stieg. Ein durchschnittlich realisierter Goldpreis von 4.177 US-Dollar je Unze trug maßgeblich zu dieser Entwicklung bei.

Obwohl die Quartalsproduktion auf 871.000 Unzen zurückging, erwirtschaftete das Unternehmen 2,73 Milliarden US-Dollar operativen Cashflow und 1,62 Milliarden US-Dollar freien Cashflow. Barrick beendete das Jahr mit 6,7 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und übertraf damit seine gesamten Schulden.

Für 2026 wird eine zurechenbare Goldproduktion zwischen 2,9 und 3,25 Millionen Unzen erwartet. Die All-in-Sustaining-Costs (AISC) werden auf 1.760-1.950 US-Dollar je Unze prognostiziert. Bei den aktuellen Spotpreisen bleiben die Margen hoch.

Die entscheidende Frage ist die Nachhaltigkeit. Investoren werden auf stabile Fördermengen, disziplinierte Kapitalallokation und anhaltende Bilanzstärke achten, während sich der Goldzyklus weiterentwickelt.

Kinross: Wachstumspipeline gewinnt an Bedeutung

Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) gehört zu den stärksten Performern des Sektors; die Aktie ist im vergangenen Jahr um mehr als 212% gestiegen - in etwa im Gleichschritt mit Barrick und besser als der Gesamtmarkt.

Die Rallye wurde durch höhere realisierte Preise und starke operative Margen angetrieben. Technische Indikatoren bleiben unterstützend, da die Aktie sowohl über ihrem 50-Tage- als auch ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

Fundamental verbindet Kinross operative Stärke mit einer gut sichtbaren Wachstumspipeline. Die Kernprojekte Tasiast und Paracatu sichern weiterhin die Cashflow-Generierung. Tasiast lieferte 2024 Rekordproduktion und Rekord-Cashflow und liegt weiterhin im Rahmen der Prognosen.

Entwicklungsprojekte sorgen zusätzlich für Perspektive. Das Great-Bear-Projekt in Ontario und Round Mountain Phase X in Nevada schreiten voran, wobei Bohrungen hohe Erzgehalte bestätigen. Beim Lobo-Marte-Projekt in Chile unterstützen Studien weiterhin die Umweltgenehmigungen für eine potenziell langlebige und kostengünstige Mine.

Kinross beendete das dritte Quartal 2025 mit einer Liquidität von etwa 3,4 Milliarden US-Dollar, darunter 1,7 Milliarden US-Dollar in bar. Der zurechenbare freie Cashflow stieg im Jahresvergleich um rund 66% auf 686,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat zudem durch Aktienrückkäufe und Dividenden beträchtliches Kapital an Aktionäre zurückgeführt, gestützt durch eine konservative Ausschüttungsquote.

In einem Hochpreisumfeld stärkt diese Kombination aus Produktionsstabilität, Entwicklungsoptionen und Kapitalrückflüssen die Marktposition.

Tesoro Gold: Hebel auf Entwicklung

Während Barrick und Kinross höhere Preise in steigenden Cashflow umwandeln, bietet Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) eine andere Art von Hebel - Entwicklungsdynamik.

Das El-Zorro-Projekt des Unternehmens in Chile beherbergt im Vorkommen Ternera eine Ressource von 2 Millionen Unzen. Es liegt etwa 10 km von der Küste entfernt und verfügt über Zugang zu Strom, Wasser und befestigten Straßen. Seine niedrige Höhenlage steht im Gegensatz zu vielen chilenischen Projekten in Höhen von 2.000-5.000 Metern.

Eine Scoping-Studie aus 2025 skizzierte einen Betrieb mit 3 Mio. Tonnen pro Jahr und einer Produktion von etwa 111.000 Unzen jährlich in den ersten neun Jahren einer geplanten Minenlaufzeit von 14,5 Jahren. Geschätzte AISC von 1.216 US-Dollar je Unze und Anfangsinvestitionen von rund 248 Millionen US-Dollar sind im chilenischen Kontext bemerkenswert.

Seit 2020 wurden mehr als 130.000 Bohrmeter niedergebracht, und eine Vormachbarkeitsstudie ist für 2026 geplant. Der breitere 30-km-lange Goldkorridor bietet zusätzliches Explorationspotenzial.

In einem Goldpreisumfeld über 4.600 US-Dollar rücken Projekte mit vorhandener Infrastruktur und moderatem Kapitalbedarf stärker in den Fokus. Während Genehmigungen und Finanzierung noch bevorstehen, verleihen Größe und Lage Tesoro zunehmende strategische Bedeutung.

Ein Zyklus, der durch Umsetzung geprägt ist

Die Goldrallye hat den gesamten Sektor beflügelt, doch die Unterschiede werden klarer.

Barricks Geschichte konzentriert sich auf den disziplinierten Einsatz seiner Größe. Kinross verbindet operative Stärke mit einer reifenden Pipeline und aktivem Kapitalmanagement. Tesoro Gold steht für Entwicklungshebel in einer Jurisdiktion, die eher für Kupfer als für küstennahe Goldsysteme bekannt ist.

Sollte Gold nahe Rekordniveau bleiben, wird das nächste Kapitel weniger von Preisbewegungen als von Umsetzung abhängen. In dieser Phase des Zyklus dürften operative Klarheit und Kapitaldisziplin die Marktführer bestimmen.

