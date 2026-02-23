Macquarie hebt Goldprognose für 2026. Chancen für Newmont und Tesoro Gold?

Anzeige / Werbung

Steigende Bullion-Erwartungen, rekordhoher Free Cashflow und eine neue Projektgeneration verändern die Investitionslandschaft im Goldsektor.

Ein stärkeres Goldpreis-Umfeld für 2026

Die Goldrally ist in eine neue Phase eingetreten. Nach einem Anstieg von mehr als 64% im Jahr 2025 und weiteren 13% zu Beginn des Jahres 2026 hat das Metall selbst erfahrene Marktbeobachter überrascht.

Macquarie hat in diesem Monat seine kurzfristigen Goldpreisprognosen angehoben und seine Schätzung für das erste Quartal 2026 von 4.300 US-Dollar auf 4.590 US-Dollar je Unze sowie den Ausblick für das zweite Quartal von 4.200 US-Dollar auf 4.300 US-Dollar erhöht. Die Bank erwartet nun für 2026 einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.323 US-Dollar je Unze gegenüber einer früheren Prognose von 4.225 US-Dollar.

Die Aufwärtsrevision erfolgt trotz ausgeprägter Volatilität. Die Spotpreise gaben zuletzt um 1,8% auf 4.875,71 US-Dollar je Unze nach, nur wenige Tage nachdem sie ein Rekordhoch von 5.994,82 US-Dollar erreicht hatten und den stärksten Tagesrückgang seit 1983 verzeichneten. Für längerfristige Prognosen äußerte Macquarie Vorsicht und verwies auf eine Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Marktschwankungen.

Dennoch ist die Richtung klar: Höhere durchschnittliche Preiserwartungen verändern die Cashflow-Annahmen im gesamten Goldsektor erheblich. Für Produzenten wie auch Entwickler sind die Auswirkungen beträchtlich.

Newmont liefert ein Rekordjahr

Nur wenige Unternehmen veranschaulichen diesen Hebel besser als die Newmont Corporation (ISIN: US6516391066). Der weltweit größte Goldproduzent schloss 2025 mit Ergebnissen ab, die die Wirkung eines stärkeren Preisumfelds in Kombination mit operativer Disziplin unterstreichen.

Das Unternehmen erzielte im Jahr einen freien Cashflow von 7,3 Mrd. US-Dollar, darunter rekordverdächtige 2,8 Mrd. US-Dollar allein im vierten Quartal. Der operative Cashflow erreichte 10,3 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 7,2 Mrd. US-Dollar, während das bereinigte EBITDA 13,5 Mrd. US-Dollar betrug.

Die Produktionsprognose wurde erfüllt. Newmont lieferte 5,7 Mio. zurechenbare Goldunzen aus seinem Kernportfolio bzw. insgesamt 5,9 Mio. Unzen sowie 28 Mio. Unzen Silber und 135.000 Tonnen Kupfer. Die gesamten nachhaltigen Kosten (AISC) für Gold lagen auf Nebenproduktbasis bei 1.358 US-Dollar je Unze.

Auch die Bilanz verbesserte sich deutlich. Newmont reduzierte seine Schulden um 3,4 Mrd. US-Dollar und beendete das Jahr mit einer Nettoliquiditätsposition von 2,1 Mrd. US-Dollar, gestützt durch 7,6 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und eine Gesamtliquidität von 11,6 Mrd. US-Dollar.

Kapitaldisziplin in einem Hochpreiszyklus

Das Management hat auf diese Cash-Generierung mit einer verfeinerten Kapitalallokationsstrategie reagiert. Newmont führte einen erweiterten Rahmen ein, der über den Rohstoffzyklus hinweg nachhaltig bleiben soll und gleichzeitig Aktionärsrenditen sowie disziplinierte Reinvestitionen priorisiert.

Es wurde eine Quartalsdividende von 0,26 US-Dollar je Aktie beschlossen, entsprechend einer annualisierten Dividende von 1,04 US-Dollar je Aktie. Im Jahr 2025 gab das Unternehmen 3,4 Mrd. US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück und hat seit der Genehmigung 2024 Aktienrückkäufe im Wert von 3,6 Mrd. US-Dollar durchgeführt.

Gleichzeitig investiert Newmont Kapital, um seine Vermögensbasis zu sichern und zu erweitern. Die Erhaltungsausgaben sollen 2026 rund 1,95 Mrd. US-Dollar erreichen und Infrastruktur- sowie Rückstandsarbeiten bei wichtigen Betrieben wie Cadia und Boddington unterstützen. Entwicklungsausgaben von etwa 1,4 Mrd. US-Dollar sollen Projekte wie die Cadia Panel Caves und Tanami Expansion 2 vorantreiben.

Diese Kombination aus Kapitalrückführung und Reinvestition signalisiert Vertrauen sowohl in das aktuelle Preisumfeld als auch in die Langlebigkeit der Reservenbasis des Unternehmens, die 118,2 Mio. zurechenbare Goldunzen umfasst.

Margensensitivität gegenüber höheren Goldpreisprognosen

Macquaries revidierter Durchschnittspreis für 2026 von 4.323 US-Dollar je Unze bietet im Verhältnis zu den Kostenstrukturen der Branche einen deutlichen Margenpuffer. Für Newmont, dessen Nebenprodukt-AISC 2026 bei 1.680 US-Dollar je Unze erwartet wird, bleibt die implizite Spanne selbst unter Berücksichtigung von Kosteninflation und Währungsschwankungen erheblich.

In einem Sektor, in dem die operative Performance stark variieren kann, sind Größe und Portfolioqualität entscheidend. Newmonts diversifizierte Vermögensbasis und Liquiditätsposition bieten Widerstandsfähigkeit gegenüber Volatilität, insbesondere während Marktteilnehmer die Nachhaltigkeit der aktuellen Goldpreise bewerten.

Der Effekt beschränkt sich nicht auf etablierte Produzenten. Entwickler und Explorationsunternehmen mit glaubwürdigen Produktionsperspektiven könnten verbesserte Finanzierungsbedingungen und Bewertungsrahmen vorfinden.

Tesoro Gold und die chilenische Küstenchance

Vor diesem Hintergrund erhält Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) neue Aufmerksamkeit. Der an der ASX notierte Explorer entwickelt das Projekt El Zorro im chilenischen Küstengürtel, wo eine Ressource von 2,028 Mio. Unzen mit einem Gehalt von 1,01 g/t Gold definiert wurde.

Im Gegensatz zu vielen chilenischen Projekten, die mit hochgelegenen und kapitalintensiven Kupfer-Porphyren verbunden sind, handelt es sich bei der Ternera-Lagerstätte von El Zorro um ein ausschließliches Goldsystem magmatischen Ursprungs auf Meereshöhe. Der Zugang zu Strom, Wasser und Küste hat ein Entwicklungskonzept geprägt, das eher an Westaustralien als an die Anden erinnert.

Eine aktualisierte Scoping-Studie skizzierte einen Betrieb mit 3 Mio. Tonnen jährlicher Verarbeitungskapazität, der in den ersten neun Jahren einer 14,5-jährigen Minenlaufzeit 111.000 Unzen pro Jahr produzieren soll. Die geschätzten Anfangsinvestitionen betragen 247,9 Mio. US-Dollar bei AISC von 1.216 US-Dollar je Unze. Bei einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar ergab die Studie einen Kapitalwert (NPV) von 663 Mio. US-Dollar und einen freien Cashflow über die Lebensdauer der Mine von 1,23 Mrd. US-Dollar.

Die Bohraktivitäten dauern an: Bislang wurden mehr als 130.000 Meter niedergebracht, weitere Programme laufen vor einer geplanten Vormachbarkeitsstudie im Jahr 2026. Zudem hat das Unternehmen über 50 Ziele entlang eines 30 Kilometer langen Goldkorridors identifiziert.

Eine Neubewertung des Sektors im Gange

In einem Umfeld steigender Preise können Kapitaldisziplin bei den Großkonzernen und skalierbare Entwicklungsprojekte bei Junior-Unternehmen nebeneinander bestehen. Newmonts Rekord-Cashflow und gestärkte Bilanz zeigen, wie etablierte Produzenten Gewinne konsolidieren. Gleichzeitig veranschaulichen Projekte wie Tesoros El Zorro, wie neue Unzen mit vergleichsweise moderater Kapitalintensität in die Produktionspipeline gelangen könnten.

Macquaries Aufwärtsrevisionen unterstreichen ein zentrales Thema: Die Erwartungen an Gold im Jahr 2026 werden neu kalibriert. Die Volatilität bleibt ein Merkmal des Marktes. Doch für Unternehmen, die operative Umsetzung mit strategischer Klarheit verbinden können, verändert der aktuelle Zyklus sowohl die finanziellen Ergebnisse als auch die langfristigen Wachstumsperspektiven.

Quellen:

web: https://www.newmont.com/investors

Morgans site visit Research 20.01.2026

https://www.reuters.com/business/finance/jp-morgan-expects-gold-prices-reach-6300oz-by-end-2026-2026-02-02

Enthaltene Werte: US6516391066,AU0000077208