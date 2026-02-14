Können diese Aktien weiterhin auf der Gold-, Silber- und Wolframwelle reiten?

Anzeige / Werbung

Gold, Silber und Wolfram standen selten gemeinsam so stark im Mittelpunkt wie heute. Eine kraftvolle Mischung aus Inflationssorgen, geopolitischen Spannungen und industriepolitischen Maßnahmen hat die Preise aller drei Rohstoffe nach oben getrieben und das Interesse an Produzenten und Entwicklern neu entfacht, die von anhaltender Stärke profitieren könnten. Für Investoren wie auch für politische Entscheidungsträger lautet die zentrale Frage, ob diese Dynamik lediglich einen kurzfristigen Ausschlag darstellt oder den Beginn eines längeren strukturellen Zyklus markiert.

Am großen Ende des Marktspektrums bleibt Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) einer der deutlichsten Gradmesser für den Goldmarkt. Im Jahr 2025 führten steigende Goldpreise zu einer Rekordfinanzleistung: Barrick erwirtschaftete freie Cashflows in Milliardenhöhe und gab einen erheblichen Teil dieser außerordentlichen Erträge an die Aktionäre zurück. Die Größe des Unternehmens, seine diversifizierte Vermögensbasis und die starke Bilanz verschaffen ihm eine Hebelwirkung auf hohe Preise, die nur wenige Wettbewerber erreichen.

Während Barricks jüngste Erfahrungen in Mali die politischen Risiken hoher Rohstoffpreise verdeutlichten, zeigten sie zugleich die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Trotz operativer Störungen in einem der wichtigsten afrikanischen Goldförderländer behielt Barrick die finanzielle Flexibilität, Dividenden aufrechtzuerhalten, Aktienrückkäufe durchzuführen und weiterhin in seine nordamerikanischen Vermögenswerte zu investieren. In einem anhaltenden Goldbullenmarkt positioniert diese Kombination aus Größe und Kapitaldisziplin Barrick als einen der Hauptprofiteure steigender Preise - selbst dann, wenn Regierungen einen größeren Anteil an Bergbaugewinnen fordern.

Über Gold hinaus verleiht die Rallye bei kritischen Mineralien der Rohstoffgeschichte eine weitere starke Dimension. Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) steht im Zentrum des Wolframanstiegs, eines Metalls, das zunehmend als strategisch statt als zyklisch betrachtet wird. Die Wolframpreise stiegen im Verlauf des Jahres 2025 infolge chinesischer Exportkontrollen und strengerer westlicher Beschaffungsregeln im Verteidigungssektor deutlich an und rückten einen zuvor wenig beachteten Rohstoff in den geopolitischen Fokus.

Die Attraktivität von Almonty beruht nicht allein auf der Preisexponierung, sondern auch auf seiner Positionierung. Mit der nun aufgenommenen aktiven Förderung in der Sangdong-Wolframmine in Südkorea vollzieht das Unternehmen den Übergang von der Entwicklung zur Produktion - zu einem Zeitpunkt, an dem westliche Regierungen aktiv nach sicheren, nicht-chinesischen Lieferketten suchen. Langfristige Abnahmeverträge sowie die Nähe zu militärischen und industriellen Endabnehmern verleihen Almonty eine Perspektive, die über reine Preisspekulation hinausgeht. Sollte Wolfram ein prioritäres Metall für nationale Sicherheit und Hochtechnologie-Fertigung bleiben, könnte sich die aktuelle Preiswelle als nachhaltiger erweisen als frühere Rohstoffzyklen.

Silber wiederum erlebt eine Renaissance, getragen sowohl von finanzieller Nachfrage als auch von industriellen Anwendungen. First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031) bietet eine der unmittelbarsten Exponierungen gegenüber diesem Trend. Als einer der börsennotierten Produzenten mit besonders hoher Abhängigkeit vom Silberpreis dürfte First Majestic überproportional profitieren, falls die Preise weiter steigen. Die zentrale Rolle des Metalls in Solarmodulen, Elektronik und Elektrifizierung hat der traditionell volatilen Edelmetallnachfrage eine strukturelle Komponente hinzugefügt.

Höhere Silberpreise können die Margen von Produzenten wie First Majestic rasch ausweiten, insbesondere wenn sich die Kosteninflation stabilisiert. Auch wenn regulatorische und steuerliche Herausforderungen Teil des operativen Umfelds bleiben, besitzt eine anhaltende Preisstärke das Potenzial, Cashflow-Profile grundlegend zu verändern und die Bilanzsanierung zu beschleunigen, was das Anlegerinteresse am Sektor weiter verstärkt.

Am aufstrebenden Ende des Marktes eröffnet die Rohstoffwelle Entwicklern neue Möglichkeiten, die sonst kaum Beachtung finden würden. Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat sich als bemerkenswerter Profiteur der erneuten Begeisterung für Gold herausgebildet. Sein El-Zorro-Projekt in Chile beherbergt ein Goldsystem mit mehreren Millionen Unzen in niedriger Höhenlage, nahe bestehender Energie-, Wasser- und Verkehrsinfrastruktur - eine ungewöhnliche Kombination in einem Land, das eher für hochgelegene und kapitalintensive Projekte bekannt ist.

Jüngste Standortbewertungen hoben sowohl das Ausmaß der Lagerstätte Ternera als auch die Intensität der laufenden Bohrprogramme hervor, mit mehreren Bohrgeräten zur Ressourcenerweiterung und Exploration. Entscheidend ist, dass die Küstenlage des Projekts und das vergleichsweise einfache Entwicklungskonzept auf ein Kostenprofil hindeuten, das im internationalen Vergleich günstig erscheint. In einem Umfeld hoher Goldpreise hat diese Kombination aus Größe, Infrastrukturzugang und wachsenden Ressourcen zunehmende Marktaufmerksamkeit auf sich gezogen.

Zusammen betrachtet veranschaulichen Barrick, Almonty, First Majestic und Tesoro die Breite der Chancen, die durch die aktuelle Gold-, Silber- und Wolframwelle entstehen. Von globalen Großkonzernen mit Rekord-Cashflows über strategisch positionierte Produzenten kritischer Metalle bis hin zu Juniorunternehmen, die vom wiederbelebten Explorationsoptimismus profitieren, hebt der Rohstoffaufschwung mehrere Ebenen des Marktes an.

Ob diese Aktien die Welle weiter reiten können, hängt davon ab, wie dauerhaft die heutigen Preistreiber sind. Sollten Inflationsrisiken, geopolitische Fragmentierung und industriepolitische Eingriffe bestehen bleiben, könnte die aktuelle Rallye eher einen strukturellen Wandel als lediglich eine zyklische Spitze darstellen. Vorerst liegt die Dynamik klar bei jenen Unternehmen, die den Metallen im Zentrum des Geschehens am nächsten stehen - und der Markt nimmt dies wahr.

