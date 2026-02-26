Tesoro Gold bringt Ternera-Projekt in die endgültige Machbarkeitsphase und zielt auf Investitionsentscheidung 2026

Anzeige / Werbung

Der chilenische Goldentwickler beschleunigt die Studien an der 1,82-Moz-Lagerstätte, während Bohrungen und Genehmigungsverfahren parallel voranschreiten.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat beschlossen, seine Goldlagerstätte Ternera in Chile direkt in eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) zu überführen. Damit werden die Entwicklungspläne für das Flaggschiffprojekt El Zorro beschleunigt, mit dem Ziel einer endgültigen Investitionsentscheidung bis Ende 2026.

Die Entscheidung folgt auf eine Reihe von ingenieurtechnischen Variantenuntersuchungen und technischen Bewertungen, die nach Ansicht des Managements die Projektparameter ausreichend definiert haben, sodass das Unternehmen die traditionelle Vor-Machbarkeitsphase überspringen kann. Der Schritt signalisiert wachsendes Vertrauen in Umfang und Entwicklungspfad der 1,82-Millionen-Unzen-Ressource Ternera.

Ternera liegt innerhalb des El-Zorro-Projekts in der Küstenkordillere Chiles, einem etablierten Bergbaurevier, das für große Kupfer- und Goldbetriebe sowie Zugang zu Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften bekannt ist. Die chilenische Tochtergesellschaft von Tesoro hält einen Anteil von 95,4% am Projekt.

Entwicklungsplan mit einer einzigen Tagebaugrube

Die seit einer Scoping-Studie 2025 durchgeführten technischen Arbeiten konzentrierten sich auf die Verfeinerung eines Entwicklungskonzepts, das auf einem einzigen Tagebau basiert, der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr beschickt. Die vorgeschlagene Konfiguration soll - auf Grundlage früherer Produktionsziele - jährlich mehr als 110.000 Unzen Gold produzieren.

Berater überprüften zentrale Projektkomponenten, darunter das Verfahrensfließbild der Aufbereitungsanlage, Standortlayout, Strom- und Wasserversorgungstrassen, Optionen zur Tailings-Entsorgung sowie seismische Auslegungskriterien. Eine Trockenstapel-Tailingslösung hat sich als bevorzugte Option herauskristallisiert und spiegelt den wachsenden Branchenfokus auf die Verringerung von Umweltrisiken wider.

Durch die Klärung vieler Konfigurationsentscheidungen, die normalerweise in der Vor-Machbarkeitsphase behandelt werden, argumentiert das Unternehmen, das Entwicklungsrisiko ausreichend reduziert zu haben, um direkt zu einer bankfähigen Studie überzugehen. Arbeitsstränge in den Bereichen Ingenieurwesen, Bergbau und Infrastruktur laufen bereits, um die DFS innerhalb der nächsten zehn Monate fertigzustellen.

Zu den laufenden Aktivitäten gehören zusätzliche metallurgische Testarbeiten, geotechnische Bohrungen zur Verfeinerung der Böschungsgeometrie der Grube, detaillierte Minenplanung mit einem südamerikanischen Bergbau-Auftragnehmer sowie Modellierung von Investitions- und Betriebskosten. Gespräche mit Lieferanten für Großgeräte und langlaufende Komponenten haben ebenfalls begonnen.

Ressourcenbasis stützt die Studie

Die DFS wird auf einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung basieren, die nach Abschluss von Infill-Bohrungen im zweiten Quartal 2026 erwartet wird. Tesoro hat im aktuellen Programm 38.000 Meter Diamantbohrungen vorgesehen; mehr als die Hälfte der Infill-Bohrungen ist bereits abgeschlossen.

Bei einem Gold-Cut-off-Gehalt von 0,30 Gramm pro Tonne innerhalb einer optimierten Tagebau-Grubenhülle umfasst Ternera eine kombinierte angezeigte und abgeleitete Ressource von 51,2 Millionen Tonnen mit 1,1 g/t Gold, entsprechend 1,816 Millionen Unzen Gold. Die Grubenoptimierung basierte auf einem angenommenen Goldpreis von 3.000 US-Dollar je Unze und einer metallurgischen Ausbringung von 94,5%.

Obwohl die Ressource eine solide Grundlage für die Minenplanung bietet, räumt das Unternehmen ein, dass ein Teil des Produktionsziels aus abgeleiteten Ressourcen stammt, die eine geringere geologische Sicherheit aufweisen und möglicherweise nicht vollständig in Reserven umgewandelt werden. Die frühere Scoping-Studie beruhte zudem auf vorläufigen technischen und wirtschaftlichen Bewertungen und definierte keine formellen Erzreserven.

Genehmigungs- und Finanzierungsweg

Umwelt- und Genehmigungsarbeiten schreiten parallel zu den Ingenieurstudien voran. Umwelt-Basisfeldprogramme begannen im August 2025 und sind etwa zu 50% abgeschlossen; die Datenerhebung soll bis August 2026 beendet sein. Dies soll die Einreichung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bei den chilenischen Behörden unterstützen, wobei sich das Prüfverfahren voraussichtlich bis 2027 erstrecken wird.

Die parallele Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur DFS könnte den gesamten Entwicklungszeitplan verkürzen, allerdings bleiben behördliche Genehmigungen ein entscheidender Meilenstein vor Baubeginn. Parallel laufen Finanzierungsgespräche im Vorfeld einer möglichen Bauentscheidung.

Der indikative Entwicklungsplan sieht den Abschluss der DFS bis Ende 2026 vor, gefolgt von einer endgültigen Investitionsentscheidung und Detailengineering; die erste Goldproduktion wird später im Jahrzehnt angestrebt.

Für Investoren markiert der Übergang zu einer endgültigen Studie den Wechsel von explorationsgetriebenem Wachstum zur Projektumsetzung. Bestätigt die DFS das erwartete Produktionsprofil und die Kapitalintensität, könnte Ternera zu einem mittelgroßen Goldbetrieb in einer etablierten Bergbauregion werden.

Viel wird jedoch von den Bohrergebnissen, den Investitionskostenschätzungen und dem Ausgang des chilenischen Umweltprüfungsverfahrens abhängen. Kosteninflation, Genehmigungsverzögerungen oder Änderungen der Goldpreisannahmen könnten die Projektökonomie wesentlich beeinflussen.

Während die Bohrungen fortgesetzt werden und die Ingenieurarbeiten voranschreiten, positioniert Tesoro das Jahr 2026 als entscheidend dafür, ob Ternera sich von einer vielversprechenden Lagerstätte zu einem baubereiten Projekt entwickelt.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

