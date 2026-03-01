Gold gefragt, Bitcoin unter Druck - Tesoro Gold und B2Gold im Fokus

Anzeige / Werbung

Steigende geopolitische Spannungen und die Volatilität bei Kryptowährungen rücken Produzenten wie B2Gold und Entwickler wie Tesoro Gold stärker in den Mittelpunkt.

Sichere Häfen gewinnen wieder die Oberhand

Die Goldrally ist in eine neue Phase eingetreten. Eine Reuters-Umfrage unter 30 Analysten und Händlern geht nun von einem durchschnittlichen Goldpreis von 4.746,50 US-Dollar je Unze im Jahr 2026 aus - deutlich höher als noch vor wenigen Monaten erwartet. Die Revision spiegelt zunehmende geopolitische Spannungen, Fragen zur Unabhängigkeit der US-Geldpolitik, anhaltende Handelskonflikte sowie die fortgesetzte Diversifizierung der Zentralbanken weg vom Dollar wider.

Ende Januar erreichten die Preise kurzzeitig Rekordniveaus nahe 5.600 US-Dollar, bevor sie auf etwa 4.400 US-Dollar zurückfielen - ein Hinweis darauf, wie schnell sich die Stimmung drehen kann. Doch selbst nach Phasen von Gewinnmitnahmen bleiben die strukturellen Treiber intakt. Wie Analysten der Deutschen Bank feststellten, hat sich die Begründung der Anleger für Goldallokationen nicht wesentlich verändert.

Zentralbanken akkumulieren weiterhin Goldbarren und sorgen damit für eine stabile Nachfragebasis unter dem Markt. Die Schmucknachfrage in Teilen Asiens könnte bei hohen Preisen zwar nachlassen, doch staatliche Käufe und Portfolio-Absicherungsströme haben Vorrang gewonnen.

Bitcoins Identitätskrise

Das erneute Interesse an Gold ging mit einer starken Korrektur digitaler Vermögenswerte einher. Bitcoin ist um mehr als 50% von seinem Hoch im Jahr 2025 bei 126.000 US-Dollar gefallen, rutschte zeitweise in Richtung 60.000 US-Dollar und erholte sich anschließend teilweise. Andere Token wie Ether und Solana verzeichneten sogar noch deutlich stärkere Wochenverluste.

Im Gegensatz zu früheren Krypto-Einbrüchen, die mit Börsenpleiten oder strukturellen Problemen zusammenhingen, scheint dieser Rückgang makroökonomisch bedingt zu sein. Institutionelle Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs haben sich beschleunigt; in den vergangenen Monaten flossen Milliarden US-Dollar aus den Fonds ab. Gleichzeitig nahm die Liquidität ab, da gehebelte Positionierungen aufgelöst wurden.

Die Entwicklung hat die Debatte über die Rolle von Bitcoin neu entfacht. Befürworter bezeichneten ihn lange als "digitales Gold", doch seine jüngste Performance korrelierte stärker mit Risikoanlagen als mit klassischen sicheren Häfen. Im vergangenen Jahr stieg Gold deutlich, während Bitcoin fiel - was die These infrage stellt, beide Vermögenswerte erfüllten austauschbare Funktionen.

Stablecoins und blockchainbasierte Zahlungsanwendungen gewinnen zwar weiter an Bedeutung in den Finanzmärkten, doch Bitcoins Positionierung hat sich eher in Richtung eines spekulativen Wertspeichers als einer Transaktionswährung verschoben. In unsicheren Zeiten kehren Investoren offenbar zu Vermögenswerten mit längerer Historie zurück.

Produzenten profitieren überproportional von Margen

Für etablierte Goldminenbetreiber schlagen sich hohe Preise direkt in steigenden Cashflows nieder. Die Ergebnisse von B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) für 2025 verdeutlichen die operative Hebelwirkung des Sektors.

Das Unternehmen produzierte im Jahr 979.604 Unzen Gold - nahe der Mitte der Prognosespanne - und meldete bei Verkäufen von 927.797 Unzen zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 3.299 US-Dollar je Unze Rekordjahreserlöse von 3,06 Milliarden US-Dollar. Die konsolidierten Cash-Betriebskosten lagen mit 769 US-Dollar je Unze unter der Prognose, während die "All-in Sustaining Costs" bei 1.584 US-Dollar je verkaufter Unze lagen.

Die Produktion im vierten Quartal von 303.029 Unzen wurde durch Beiträge der Minen Fekola, Masbate und Otjikoto sowie durch erste Förderung aus der Goose-Mine gestützt, die im Oktober die kommerzielle Produktion aufnahm. Der operative Cashflow vor Working-Capital-Veränderungen erreichte für das Jahr 940 Millionen US-Dollar.

Die Bilanz bleibt liquide: Zum Jahresende verfügte das Unternehmen über 380 Millionen US-Dollar an Barmitteln sowie über erhebliche ungenutzte Kreditlinien. Für das erste Quartal 2026 wurde eine Quartalsdividende von 0,02 US-Dollar je Aktie angekündigt.

Bei aktuellen Goldpreisen bietet die Differenz zwischen realisierten Preisen und nachhaltigen Kosten einen erheblichen Puffer gegen Volatilität. Für Produzenten mit etablierten Betrieben unterstützt das derzeitige Umfeld sowohl die interne Finanzierung von Wachstumsprojekten als auch disziplinierte Kapitalrückführungen.

Entwickler werden nach Optionalität neu bewertet

Während Produzenten Cashflows generieren, bieten Entwickler eine stärkere Hebelwirkung auf den Goldpreis. Das El-Zorro-Projekt von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) in Chile beherbergt die 2-Millionen-Unzen-Lagerstätte Ternera und liegt in geringer Höhe nahe bestehender Infrastruktur - ein Gegensatz zu vielen hochgelegenen Andenprojekten.

Ein kürzlicher Vor-Ort-Besuch von Morgans hob die Nähe zu Strom- und Wasserversorgung innerhalb von 13 Kilometern sowie eine asphaltierte Zufahrtsstraße hervor. Das Projekt liegt etwa 10 Kilometer von der Küste entfernt - ein ungewöhnlicher logistischer Vorteil in der chilenischen Bergbaulandschaft.

Morgans behält die Bewertung SPECULATIVE BUY mit einem Kursziel von 4,88 A$ bei und verweist auf Bewertungskennzahlen, nach denen Tesoro mit etwa 91 A$ je Unze gegenüber einem Peer-Median von 133 A$ je Unze gehandelt wird. Sechs Diamantbohrgeräte sind gleichzeitig für Infill- und Explorationsbohrungen im Einsatz, was Ressourcenwachstum und kontinuierlichen Nachrichtenfluss unterstützt.

Als erstes in Chile identifiziertes intrusion-related Goldsystem besitzt Ternera zudem ein Explorationspotenzial im Distriktmaßstab. In einem Umfeld höherer Goldpreise zieht eine solche Optionalität typischerweise erneute Anlegeraufmerksamkeit auf sich, insbesondere wenn Infrastrukturvorteile die Kapitalintensität begrenzen können.

Eine Marktneubewertung im Gange

Die Divergenz zwischen Gold und Bitcoin unterstreicht eine breitere Neubewertung von Risiko. Investoren prüfen neu, welche Vermögenswerte in einer von geopolitischen Spannungen, politischer Unsicherheit und sich verschiebenden Kapitalströmen geprägten Ära tatsächlich Widerstandsfähigkeit bieten.

Sollten sich die Konsensprognosen als richtungsweisend erweisen, könnten Produzenten wie B2Gold ihre Bilanzen weiter stärken und die Lebensdauer ihrer Minen aus intern generierten Mitteln verlängern. Entwickler wie Tesoro Gold wiederum bieten Hebel auf anhaltend starke Goldpreise - insbesondere dort, wo Geologie und Infrastruktur zusammenpassen.

Die Volatilität dürfte nicht verschwinden. Doch derzeit scheint sich der Schwerpunkt globaler Portfolios wieder in Richtung realer Vermögenswerte zu verlagern - und zu den Unternehmen, die sie fördern können.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

