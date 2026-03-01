Analyse der aktuellen Entwicklung und Chancen beim kanadischen GoldproduzentenWer auf der Suche nach Goldaktien mit Potenzial ist, kommt derzeit an B2Gold kaum vorbei. Der kanadische Goldproduzent hat in der vergangenen Woche zweistellig zugelegt: Das von RuMaS ausgerufene Kursziel, das rund 30 Prozent über dem Einstiegskurs lag, wurde im Wochenverlauf überschritten - die Aktie notiert nun auf einem Mehrjahreshoch.Die Frage, die sich viele Anleger ...

