Die Edelmetallrally geht nach dem drastischen Abverkauf von Ende Januar in die nächste Runde und damit weiter. Der Goldpreis notiert mit 5.180 USD je Unze nur knapp 8 % unter dem Allzeithoch, während das deutlich volatilere Silber noch über 33 % ansteigen müsste, um den bisherigen Rekordpreis von 121,67 USD wieder zu erreichen. Währenddessen haben die Goldaktien ihre Januarhochs bereits wieder übertroffen und holen die Schwäche der letzten Jahre zum Goldpreis durch eine nun laufende Überrendite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor