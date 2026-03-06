|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACUSHNET HOLDINGS CORP
|US0050981085
|0,255 USD
|0,2196 EUR
|ASSURED GUARANTY LTD
|BMG0585R1060
|0,38 USD
|0,3273 EUR
|BLACKROCK INC
|US09290D1019
|5,73 USD
|4,936 EUR
|CH ROBINSON WORLDWIDE INC
|US12541W2098
|0,63 USD
|0,5427 EUR
|CHINA KEPEI EDUCATION GROUP LTD
|KYG2122A1094
|0,07 HKD
|0,0077 EUR
|COMFORT SYSTEMS USA INC
|US1999081045
|0,7 USD
|0,603 EUR
|COMMERCE BANCSHARES INC
|US2005251036
|0,275 USD
|0,2368 EUR
|CURIOSITYSTREAM INC
|US23130Q1076
|0,08 USD
|0,0689 EUR
|EASTERN BANKSHARES INC
|US27627N1054
|0,13 USD
|0,1119 EUR
|EXPONENT INC
|US30214U1025
|0,31 USD
|0,267 EUR
|FERGUSON ENTERPRISES INC
|US31488V1070
|0,89 USD
|0,7666 EUR
|FLOWERS FOODS INC
|US3434981011
|0,2475 USD
|0,2132 EUR
|GENERAL MOTORS COMPANY
|US37045V1008
|0,18 USD
|0,155 EUR
|GENUINE PARTS COMPANY
|US3724601055
|1,0625 USD
|0,9152 EUR
|INSPERITY INC
|US45778Q1076
|0,6 USD
|0,5168 EUR
|ITT INC
|US45073V1089
|0,386 USD
|0,3325 EUR
|KIMBERLY-CLARK CORPORATION
|US4943681035
|1,28 USD
|1,1026 EUR
|KLEPIERRE SA
|FR0000121964
|-
|0,95 EUR
|KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC
|US4990491049
|0,2 USD
|0,1722 EUR
|KOPPERS HOLDINGS INC
|US50060P1066
|0,09 USD
|0,0775 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,26 USD
|0,2239 EUR
|MARZETTI COMPANY
|US5138471033
|1 USD
|0,8614 EUR
|MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY
|US60871R2094
|0,48 USD
|0,4134 EUR
|NAVIENT CORPORATION
|US63938C1080
|0,16 USD
|0,1378 EUR
|NORTHERN TRUST CORPORATION
|US6658591044
|0,8 USD
|0,6891 EUR
|OPEN TEXT CORPORATION
|CA6837151068
|0,275 USD
|0,2368 EUR
|OUTFRONT MEDIA INC
|US69007J3041
|0,3 USD
|0,2584 EUR
|PEPSICO INC
|US7134481081
|1,4225 USD
|1,2254 EUR
|PEPSICO INC CDR
|CA71344A1030
|0,2122 CAD
|0,1336 EUR
|PHINIA INC
|US71880K1016
|0,3 USD
|0,2584 EUR
|PRIMO BRANDS CORPORATION
|US7416231022
|0,12 USD
|0,1033 EUR
|SCORPIO TANKERS INC
|MHY7542C1306
|0,45 USD
|0,3876 EUR
|TAPESTRY INC
|US8760301072
|0,4 USD
|0,3445 EUR
|TOROMONT INDUSTRIES LTD
|CA8911021050
|0,56 CAD
|0,3527 EUR
|UNIFIRST CORPORATION
|US9047081040
|0,365 USD
|0,3144 EUR
|UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
|US91359V1070
|0,16 USD
|0,1378 EUR
|WESBANCO INC
|US9508101014
|0,38 USD
|0,3273 EUR
