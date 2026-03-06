Anzeige
Freitag, 06.03.2026
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
WKN: A2JSR1 | ISIN: US8760301072 | Ticker-Symbol: COY
Tradegate
03.03.26 | 15:20
129,30 Euro
+0,31 % +0,40
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
TAPESTRY INC Chart 1 Jahr
TAPESTRY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
128,12129,3807:52
128,12129,3807:52
Firmen im Artikel
ACUSHNET
ACUSHNET HOLDINGS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACUSHNET HOLDINGS CORP83,50-0,60 %
ASSURED GUARANTY LTD75,500,00 %
BLACKROCK INC886,00-0,62 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC166,00+3,75 %
CHINA KEPEI EDUCATION GROUP LTD0,1410,00 %
COMFORT SYSTEMS USA INC1.155,00-0,60 %
COMMERCE BANCSHARES INC44,6000,00 %
CURIOSITYSTREAM INC2,860-1,38 %
EASTERN BANKSHARES INC16,900+0,60 %
EXPONENT INC62,24-2,75 %
FERGUSON ENTERPRISES INC210,00+0,96 %
FLOWERS FOODS INC7,950-0,62 %
GENERAL MOTORS COMPANY65,09-0,85 %
GENUINE PARTS COMPANY100,50-0,40 %
INSPERITY INC18,800-0,53 %
ITT INC165,000,00 %
KIMBERLY-CLARK CORPORATION90,54+0,13 %
KLEPIERRE SA33,160-2,87 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC51,50-2,83 %
KOPPERS HOLDINGS INC31,8000,00 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION49,825-0,81 %
MARZETTI COMPANY141,000,00 %
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY40,920+0,84 %
NAVIENT CORPORATION7,450+0,68 %
NORTHERN TRUST CORPORATION124,000,00 %
OPEN TEXT CORPORATION21,890-1,22 %
OUTFRONT MEDIA INC23,700+0,42 %
PEPSICO INC137,22-0,91 %
PHINIA INC62,00+3,33 %
PRIMO BRANDS CORPORATION19,300+2,12 %
SCORPIO TANKERS INC66,78-1,56 %
TAPESTRY INC129,30+0,31 %
TOROMONT INDUSTRIES LTD129,000,00 %
UNIFIRST CORPORATION226,000,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC31,2000,00 %
WESBANCO INC29,8000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.