Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JSR1 | ISIN: US8760301072 | Ticker-Symbol: COY
Stuttgart
26.02.26 | 15:46
135,30 Euro
+2,02 % +2,68
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
TAPESTRY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TAPESTRY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
136,02136,3216:38
135,66136,5816:39
ratgeberGELD.at
26.02.2026 15:09 Uhr
205 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Tapestry (TPR): Ausbruch oder Verschnaufpause?

Luxus-Aktie vor dem nächsten Kurssprung?

Rückblick

Der Mutterkonzern von Marken wie Coach und Kate Spade zeigt aktuell eine beeindruckende Dynamik. Anfang Februar hat Tapestry mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen massiv übertroffen. Das trieb den Kurs impulsartig über die psychologische Marke von 150 US-Dollar.

Tapestry-Aktie: Chart vom 26.02.2026, Kürzel: TPR, Kurs: 156.92 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir sehen derzeit ein klassisches "High Tight Flag" direkt am Allzeithoch. Der Kurs "atmet" nach dem steilen Anstieg flach aus, was oft ein Vorbote für die nächste Aufwärtswelle ist. Wird die Widerstandslinie bei ca. 157 US-Dollar nachhaltig überwunden, ist das Breakout Setup aktiviert.

Mögliches bärisches Szenario

Falls der Ausbruch scheitert und der Kurs unter das jüngste Pivot-Tief bei ca. 150 US-Dollar fällt, könnte eine tiefere Korrektur einsetzen. Ein Rücklauf zur 50-Tagelinie wäre technisch möglich.

Meinung

Tapestry befindet sich aktuell in einer "Pole Position". Das Management hat den Fokus erfolgreich auf das organische Wachstum und massive Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre gelegt. Die Aktie strotzt vor relativer Stärke. Wir stehen unmittelbar an einem charttechnischen Widerstand. Ein Ausbruch bietet Momentum-Tradern eine Chance, während konservative Anleger eher auf einen Rücksetzer zur EMA 50 warten könnten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 31.77 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 453.36 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Tapestry ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.