Bei der Geldanlage kommt es 2026 wieder stärker auf Substanz an, wie J.P. Morgan Asset Management in seinem "2026 Year-Ahead Investment Outlook" schreibt. Das Marktumfeld ist geprägt von geopolitischer Fragmentierung, während gleichzeitig der Siegeszug der künstlichen Intelligenz neue strukturelle Nachfrage nach dezentralen Energielösungen schafft. In diesem Zusammenhang können innovative Ertragsmodelle wie Royalties die Grundlage für ein robustes Dividenden-Portfolio sein. Wir stellen die bewährten Konsumgüter-Giganten Kimberly-Clark und General Mills vor und gehen auch auf innovative Finanzierungsmodelle im Bereich der erneuerbaren Energien ein, wie sie das noch wenig bekannte RE Royalties seit Jahren erfolgreich umsetzt.
