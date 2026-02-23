Bei der Aktie von RE Royalties können sich Anleger derzeit noch eine Dividendenrendite von 10 % sichern. Die Aktie ist endlich angesprungen und erscheint weiterhin nicht teuer. Denn mit ihr kann man noch günstig vom KI-Energie-Boom in den USA profitieren. Von Dividendenzahlungen sind Wasserstoffunternehmen weit entfernt. Zuletzt ist auch noch thyssenkrupp nucera in die roten Zahlen gerutscht. Doch Analysten sehen durchaus Kurspotenzial und raten zum Kauf. Auch Insider kaufen die Aktie. Dagegen scheint bei Nel jede Kursfantasie verloren gegangen zu sein. Das Unternehmen hat auch seit einer gefühlten Ewigkeit keine News mehr veröffentlicht und kein Analyst rät zum Kauf der Aktie. Doch kommende Woche wird es spannend.

