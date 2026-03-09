Die Märkte schwanken zwischen Kriegsangst und Zinshoffnung - doch während Geopolitik und Konjunkturdaten für Verunsicherung sorgen, richten sich die Blicke der Anleger auf ein altbewährtes Prinzip: verlässliche Dividenden. Der März 2026 führt uns vor Augen, wie fragil das globale Wachstum ist, wenn die Straße von Hormus zum Pulverfass wird und selbst der IWF vor neuen Schocks warnt. In diesem Spannungsfeld zwischen akuter Krise und der Suche nach beständigen Erträgen gewinnen Unternehmen an Bedeutung, deren Ausschüttungspolitik auch in turbulenten Zeiten Bestand hat. Wir sehen uns daher Novo Nordisk an, dessen Dividendenkontinuität sich im umkämpften Pharmamarkt bewähren muss, RE Royalties, mit einer bemerkenswert hohen Rendite und SAP, die mit einer Dividendenerhöhung überrascht.Den vollständigen Artikel lesen ...
