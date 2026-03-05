Der globale Umbau der Energieversorgung ist längst keine Vision mehr, sondern eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit. Steigende Stromnachfrage durch Digitalisierung, Elektromobilität und KI-Infrastruktur trifft auf ambitionierte Klimaziele. Speziell besteht ein gewaltiger Druck, Emissionen nachhaltig zu senken. Genau hier entscheidet sich, ob ausreichend Kapital in saubere Technologien fließt, schnell, effizient und skalierbar. Nachhaltige Finanzierungsprogramme sind daher kein "Nice-to-have", sondern ein zentraler Hebel für Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Das Unternehmen RE Royalties zeigt exemplarisch, wie Kapitalmärkte und Klimaschutz Hand in Hand arbeiten können. Und: Investoren können hohe und gleichzeitig gewissenschonende Erträge einfahren!Den vollständigen Artikel lesen ...
