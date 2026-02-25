Die Inflationsrate in Deutschland lag im Januar 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Form der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) um 2,1 % höher. Wird seitens des Statistischen Bundesamts (Destatis) der Preisanstieg von Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet, betrug die sogenannte Kerninflation nach den veröffentlichten Kennzahlen sogar +2,5 %. Um einen Schutz gegen den stetigen Kaufkraftverlust aufzubauen, bieten sich Dividendenpapiere wie die folgenden Aktien an: Den vollständigen Artikel lesen ...
