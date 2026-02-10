Der DAX ist am Dienstag um die Marke von 25.000 Punkten gependelt. Der fortgesetzte Rekordlauf des Dow Jones sorgte am Nachmittag nicht für nachhaltige Impulse, zumal dessen Gewinne im Handelsverlauf weitgehend abbröckelten. Vor dem zur Wochenmitte erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar übten sich die Anleger in Zurückhaltung. Ein Blick auf ausgewählte Werte, die dennoch im Fokus standen.Der deutsche Leitindex gab letztlich um 0,11 Prozent auf 24.987,85 Punkte nach. Geht es nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
