Die Welt blickt in diesen Tagen mit angehaltenem Atem auf den Nahen Osten. Was dort geschieht, erschüttert nicht nur die politische Weltkarte, sondern schlägt auch tiefe Wunden in die Depots vieler Anleger. Besonders die Giganten der Reise- und Luftfahrtbranche, TUI und Lufthansa, befinden sich unter Druck. Die Unsicherheit ist sicht- und greifbar, während Flugpläne platzen und Buchungszahlen einbrechen. Doch während der Krisenmodus herrscht, bahnt sich abseits der Turbulenzen eine ganz andere Geschichte an. RE Royalties zeigt im Jahr 2026, dass es Alternativen gibt, die nicht nur relativ krisenfest sind, sondern aktiv von der globalen Transformation profitieren. Während die Klassiker der Reisebranche um den Halt kämpfen, hat RE Royalties bereits einen beachtlichen Kurssprung von 0,25 CAD auf 0,40 CAD in 2026 hingelegt. Ist das erst der Anfang einer großen Reise nach oben?

