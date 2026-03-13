Heißer als die Wasserstoffaktien Nel ASA und Plug Power: Die diskreten Krisengewinner CHAR Technologies, 2G Energy und Verbio!

Die politisch gewollte Energiewende sollte so einiges verändern, doch während viele noch über ferne Träume diskutieren, schaffen drei Unternehmen bereits heute knallharte Fakten. Es geht um mehr als nur ein bisschen Umweltschutz, es geht um die radikale Umwandlung von Abfall in wertvolle Energie und die Rettung der Schwerindustrie vor dem CO2-Kollaps. Unter anderem ist da CHAR Technologies aus Kanada zu nennen, der mit einer speziellen Hochtemperatur-Technologie das quasi Unmögliche möglich macht und dabei gerade frisches Kapital für den großen Sprung eingesammelt hat. Doch CHAR ist nicht allein auf diesem Spielfeld. In Deutschland zeigen Schwergewichte wie 2G Energy und Verbio, dass Biogas und hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung längst keine Nischenthemen mehr sind, sondern die Börsenkurse zum Strahlen bringen können. Diese drei Werte können das Rückgrat eines grünen Portfolios im Jahr 2026 werden, wenn der Gesamtmarkt und die Politik mitspielt. Wir zeigen Ihnen, warum gerade diese 3 Aktien Ihr Depot beflügeln könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...