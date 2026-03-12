Die deutsche Wirtschaft steht unter enormem Druck. Nach Jahren steigender Energiepreise und einer zunehmend komplizierten Rohstoffversorgung geht in Bevölkerung und Industrie die Angst vor einem schleichenden Niedergang um. Strompreise für energieintensive Unternehmen verharren auf einem Niveau, das deutlich über dem der Vorjahre liegt. Industrie-Experten warnen seit längerem vor einer dauerhaften Abwanderung von Produktionskapazitäten in günstigere Regionen wie die USA, wo die Stromkosten für die Industrie im vergangenen Jahr weniger als halb so hoch waren wie in der Europäischen Union. Um das Überleben der Industrie zu sichern, rücken neue Ansätze in den Fokus. Gefragt sind Lösungen, die die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aufbrechen und die Versorgung flexibler machen. Hier setzen unterschiedliche Ansätze an: Während die Konzerne Linde und DuPont bevorzugt Partner der ganz Großen sind, besetzt der kanadische Innovator CHAR Technologies die spannende Nische der dezentralen Energiegewinnung.

