|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BRAMBLES LIMITED
|AU000000BXB1
|0,3274 AUD
|0,2007 EUR
|BREVILLE GROUP LIMITED
|AU000000BRG2
|0,19 AUD
|0,1165 EUR
|BWX TECHNOLOGIES INC
|US05605H1005
|0,27 USD
|0,2326 EUR
|CH KARNCHANG PCL NVDR
|TH0530010R14
|0,25 THB
|0,0067 EUR
|CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED
|AU000000CWY3
|0,0335 AUD
|0,0205 EUR
|COTERRA ENERGY INC
|US1270971039
|0,22 USD
|0,1896 EUR
|DRDGOLD LIMITED
|ZAE000058723
|0,5 ZAR
|0,0264 EUR
|ENERFLEX LTD
|CA29269R1055
|0,0425 CAD
|0,0269 EUR
|FIERA CAPITAL CORPORATION
|CA31660A1030
|0,108 CAD
|0,0685 EUR
|GOLD FIELDS LIMITED
|ZAE000018123
|23 ZAR
|1,2152 EUR
|HP INC
|US40434L1052
|0,3 USD
|0,2585 EUR
|LOXLEY PCL NVDR
|TH0376010R12
|0,08 THB
|0,0021 EUR
|LUNDIN GOLD INC
|CA5503711080
|1,575 CAD
|0,9993 EUR
|NEWS CORPORATION A
|US65249B1098
|0,1 USD
|0,0861 EUR
|NEWS CORPORATION B
|US65249B2088
|0,1 USD
|0,0861 EUR
|ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED
|BSP736841136
|0,05 USD
|0,043 EUR
|PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
|US74251V1026
|0,8 USD
|0,6894 EUR
|TELUS CORPORATION
|CA87971M1032
|0,4184 CAD
|0,2654 EUR
|TFS FINANCIAL CORPORATION
|US87240R1077
|0,2825 USD
|0,2434 EUR
