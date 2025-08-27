|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|APATOR SA
|PLAPATR00018
|0,6 PLN
|0,1408 EUR
|BANCO DE SABADELL SA
|ES0113860A34
|-
|0,07 EUR
|CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION
|US13057Q3056
|0,3875 USD
|0,3327 EUR
|CENTURY COMMUNITIES INC
|US1565043007
|0,29 USD
|0,249 EUR
|CHINA TELECOM CORP LTD
|CNE1000002V2
|0,1992 HKD
|0,0219 EUR
|DELFI LIMITED
|SG1Q25921608
|0,0128 SGD
|0,0085 EUR
|FIRST RESOURCES LIMITED
|SG1W35938974
|0,045 SGD
|0,03 EUR
|GENTING SINGAPORE LIMITED
|SGXE21576413
|0,02 SGD
|0,0133 EUR
|HONG LEONG ASIA LTD
|SG1F76860344
|0,02 SGD
|0,0133 EUR
|HYATT HOTELS CORPORATION
|US4485791028
|0,15 USD
|0,1288 EUR
|HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
|HK0014000126
|0,27 HKD
|0,0297 EUR
|INDORAMA VENTURES PCL
|TH1027010012
|0,175 THB
|0,0046 EUR
|INDORAMA VENTURES PCL NVDR
|TH1027010R10
|0,175 THB
|0,0046 EUR
|LAGERCRANTZ GROUP AB
|SE0014990966
|2,2 SEK
|0,1976 EUR
|LUKA KOPER DD
|SI0031101346
|-
|2,1 EUR
|MANILA ELECTRIC COMPANY ADR
|US5632457033
|0,3931 USD
|0,3375 EUR
|MTR CORPORATION LIMITED
|HK0066009694
|0,42 HKD
|0,0462 EUR
|OOH MEDIA LIMITED
|AU000000OML6
|0,0225 AUD
|0,0125 EUR
|PLDT INC ADR
|US69344D4088
|0,8413 USD
|0,7224 EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,045 USD
|0,0386 EUR
|SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PCL
|TH0979A10Z18
|0,1 THB
|0,0026 EUR
|SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PCL NVDR
|TH0979010R13
|0,1 THB
|0,0026 EUR
|SUN LIFE FINANCIAL INC
|CA8667961053
|0,88 CAD
|0,5461 EUR
|TREASURY WINE ESTATES LIMITED
|AU000000TWE9
|0,2 AUD
|0,1115 EUR
|WESTAG AG
|DE0007775231
|-
|0,96 EUR
|WESTAG AG ST
|DE0007775207
|-
|0,9 EUR
