Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 27.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 586550 | ISIN: DE0005865505 | Ticker-Symbol: ARN
Berlin
26.08.25 | 08:13
17,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ARN GEORG AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARN GEORG AG 5-Tage-Chart
Ethische Rendite
27.08.2025 07:44 Uhr
153 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Arn. Georg AG: Zeitreise in die 1990er im Jahr 2025

Heute gelang es mir, per Zeitreise in die 1990er zu gelangen. Hach, was war das schön.

Damals war man noch jünger, aber nicht völlig naiv.

Exakt heute hatte ich zwischenzeitlich exakt dieses Gefühl, dieses Umfeld...

Und das kam so:

Ich fuhr zur Hauptversammlung (HV) der "Arn. Georg AG" in Neuwied am schönen Mittelrhein.

Denn da fand die HV noch "mit Präsenz" statt.

Ich trug dort nicht nur zur Senkung des Altersdurchschnitts bei, sondern freute mich auch an einem Poster des bis 30.6.2025 Vorstandsvorsitzenden, welches geschätzt in den 1990ern entstanden war.

Die Anwesenden bestanden zu einem bedeutenden Teil aus Pensionären des Unternehmens und einem adligen Großaktionär. Herrlich.

Im Ort selber mit teilweise morbidem Charme hatte ich noch das Gefühl des "draußen nur Kännchen" von Ausflügen mit meiner Großmutter. Vielleicht war es also auch ein 1980er Charme, bin mir da nicht so sicher.

Mit anderen Worten: Eine persönliche Zeitreise - dank Ihnen. Denn ich habe für "Ethische Rendite" einen Bericht zur Hauptversammlung dieser Aktiengesellschaft verfasst. So geschehen am 26. August 2025, HV der "Arn Georg AG" in Neuwied am Rhein.

Vielleicht von Interesse für Sie. Hier mein Bericht:

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der Arn. Georg AG fand im Belegschaftsraum der AGO-Gruppe in Neuwied am Rhein statt.

Der Veranstaltungsort hatte eher rustikalen Charme, um es so zu formulieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Ethische Rendite
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.