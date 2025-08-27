Arn. Georg AG: Zeitreise in die 1990er im Jahr 2025

Heute gelang es mir, per Zeitreise in die 1990er zu gelangen. Hach, was war das schön.Damals war man noch jünger, aber nicht völlig naiv.Exakt heute hatte ich zwischenzeitlich exakt dieses Gefühl, dieses Umfeld...Und das kam so:Ich fuhr zur Hauptversammlung (HV) der "Arn. Georg AG" in Neuwied am schönen Mittelrhein.Denn da fand die HV noch "mit Präsenz" statt.Ich trug dort nicht nur zur Senkung des Altersdurchschnitts bei, sondern freute mich auch an einem Poster des bis 30.6.2025 Vorstandsvorsitzenden, welches geschätzt in den 1990ern entstanden war.Die Anwesenden bestanden zu einem bedeutenden Teil aus Pensionären des Unternehmens und einem adligen Großaktionär. Herrlich.Im Ort selber mit teilweise morbidem Charme hatte ich noch das Gefühl des "draußen nur Kännchen" von Ausflügen mit meiner Großmutter. Vielleicht war es also auch ein 1980er Charme, bin mir da nicht so sicher.Mit anderen Worten: Eine persönliche Zeitreise - dank Ihnen. Denn ich habe für "Ethische Rendite" einen Bericht zur Hauptversammlung dieser Aktiengesellschaft verfasst. So geschehen am 26. August 2025, HV der "Arn Georg AG" in Neuwied am Rhein.Vielleicht von Interesse für Sie. Hier mein Bericht:Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der Arn. Georg AG fand im Belegschaftsraum der AGO-Gruppe in Neuwied am Rhein statt.Der Veranstaltungsort hatte eher rustikalen Charme, um es so zu formulieren ...

