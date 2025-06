The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2025



ISIN Name

CA13758Y2015 CANICKEL MINING

DE0007775207 WESTAG AG INH ST O.N.

DE0007775231 WESTAG AG INH VZO O.N.

GB00BV9GHQ09 KINOVO PLC LS -,10

GB00BY9D0Y18 DIR.LINE.INS.LS-,10909090

JP3131430005 AEON MALL CO. LTD.

US04686J3095 ATHENE HOLDING PRF.SER.C

US05478C1053 AZEK CO. INC. CL.A

US69291A1007 PHX MINERALS A DL-,01666

US75915K3095 REGULUS THER.COMPAR DL001





