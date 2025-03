DJ PTA-Adhoc: Westag AG: Vorabbekanntmachung über den Abschluss einer Delistingvereinbarung sowie Verschiebung der Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rheda-Wiedenbrück (pta/20.03.2025/11:40) - Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und Ankündigung eines Delisting-Erwerbsangebots der Broadview Industries AG sowie Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung

(Rheda-Wiedenbrück, 20. März 2025) - Die Westag AG ("Gesellschaft") hat heute eine Delisting-Vereinbarung mit ihrer Mehrheitsaktionärin Broadview Industries AG geschlossen. Ferner hat die Broadview Industries AG heute ihre Entscheidung bekanntgegeben, den Aktionären der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Die Broadview Industries AG beabsichtigt, die Zahlung einer Bargegenleistung in Höhe von EUR 30,76 je Stammaktie und EUR 31,35 je Vorzugsaktie anzubieten. Das Angebot wird keinen Vollzugsbedingungen unterliegen. Die Broadview Industries AG hält bereits ca. 85,96 % der Stammaktien und ca. 60,58 % der Vorzugsaktien der Gesellschaft. Die Delisting-Vereinbarung sieht vor, dass die Gesellschaft vor Ablauf der Annahmefrist einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Westag-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Düsseldorf stellt und alle angemessenen Schritte und Maßnahmen unternimmt, um die Einbeziehung der Westag-Aktien in den Freiverkehr zu beenden. Nach Wirksamwerden des Widerrufs der Börsenzulassung werden die Westag-Aktien nicht mehr an einem inländischen regulierten Markt oder einem vergleichbaren Markt im Ausland zum Handel zugelassen sein und gehandelt werden.

Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft heute beschlossen, die für den 14. Mai 2025 geplante ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf den 26. August 2025 zu verschieben. Bei der Festlegung der Gegenleistung im Rahmen des Delisting-Erwerbsangebots wurde berücksichtigt, dass dessen Vollzug vor der Hauptversammlung erfolgen wird, bei der für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich eine Dividende von EUR 0,90 je Stammaktie und EUR 0,96 je Vorzugsaktie beschlossen wird. Damit auch diejenigen Aktionäre, die das Angebot annehmen, von der Dividende profitieren, beinhaltet die Gegenleistung von EUR 30,76 je Stammaktie einen Aufschlag von EUR 0,90 und die Gegenleistung von EUR 31,35 je Vorzugsaktie einen Aufschlag von EUR 0,96.

(Ende)

Aussender: Westag AG Adresse: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück Land: Deutschland Ansprechpartner: Stephanie Babièl Tel.: +49 5242 17-5763 E-Mail: IR@westag.de Website: www.westag.de

ISIN(s): DE0007775207 (Aktie), DE0007775231 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 06:40 ET (10:40 GMT)