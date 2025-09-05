Anzeige
Mehr »
Freitag, 05.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 897933 | ISIN: US5184391044 | Ticker-Symbol: ELAA
Tradegate
05.09.25 | 08:53
75,20 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
ESTEE LAUDER COMPANIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ESTEE LAUDER COMPANIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
74,8075,2009:02
74,8075,2009:02
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABERCROMBIE & FITCH
ABERCROMBIE & FITCH CO Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABERCROMBIE & FITCH CO80,67+0,50 %
ABIVAX SA70,80-3,01 %
ABN AMRO BANK NV25,500+0,63 %
AENA SME SA24,500+0,57 %
AIB GROUP PLC7,290+1,25 %
AKZO NOBEL NV59,34+0,14 %
ALIGN TECHNOLOGY INC115,00-0,48 %
ALLSTATE CORPORATION177,65-0,64 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC390,10+0,21 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC93,40+0,21 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC439,30-0,05 %
AMETEK INC157,56-2,26 %
AMPHENOL CORPORATION97,01+0,23 %
AMPLIFON SPA15,080-0,36 %
ANALOG DEVICES INC210,55-0,33 %
ARGENX SE634,20+0,70 %
ASHTEAD GROUP PLC63,00-0,79 %
ASR NEDERLAND NV58,90+0,62 %
AUTODESK INC274,65+0,04 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC258,10-0,14 %
AVIVA PLC7,5000,00 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA7,289-0,18 %
BANCO BPM SPA11,780+0,34 %
BANCO DE SABADELL SA3,274+0,55 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION90,39-0,22 %
BATH & BODY WORKS INC27,280-0,33 %
BAVARIAN NORDIC A/S31,800+0,73 %
BLOOM ENERGY CORPORATION47,395+0,59 %
BPER BANCA SPA8,814+0,23 %
BUZZI SPA44,760+0,22 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC301,80+0,68 %
CAIXABANK SA8,684+0,09 %
CAMPBELLS COMPANY28,290+0,89 %
CARLSBERG A/S B105,50+0,14 %
CARRIER GLOBAL CORPORATION54,37-0,29 %
CELLNEX TELECOM SA29,980-0,10 %
CENCORA INC255,60+1,73 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC111,00+0,91 %
CHARLES SCHWAB CORPORATION84,25+0,54 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC224,45+0,79 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC35,405-0,38 %
CHURCH & DWIGHT CO INC81,80+0,05 %
CIENA CORPORATION100,05-0,30 %
CIGNA GROUP259,40-0,57 %
CINTAS CORPORATION176,50-0,56 %
CLOROX COMPANY107,000,00 %
CME GROUP INC228,50-0,46 %
CMS ENERGY CORPORATION61,00-0,81 %
CNH INDUSTRIAL NV9,650-1,13 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION61,83+0,85 %
CONSOLIDATED EDISON INC83,94+0,02 %
CONSTELLATION BRANDS INC125,00-0,16 %
CORTEVA INC62,41+0,10 %
CSX CORPORATION27,945-0,32 %
CUMMINS INC342,70-0,41 %
DANSKE BANK A/S34,930-0,34 %
DARDEN RESTAURANTS INC179,85-0,33 %
DASSAULT SYSTEMES SE26,830+0,07 %
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV6,110-0,33 %
DBV TECHNOLOGIES SA1,538-2,41 %
DECKERS OUTDOOR CORPORATION106,20-0,19 %
DELTA AIR LINES INC52,000,00 %
DEMANT A/S32,240-0,62 %
DIAMONDBACK ENERGY INC122,74+0,21 %
DICKS SPORTING GOODS INC181,76-4,65 %
DOLLAR GENERAL CORPORATION92,61-0,52 %
DOLLAR TREE INC84,88-1,35 %
DOMINION ENERGY INC50,41-0,12 %
DSM-FIRMENICH AG81,50+0,15 %
DSV A/S182,15+0,58 %
DUKE ENERGY CORPORATION103,84+0,08 %
ECHOSTAR CORPORATION57,00-1,72 %
ECOLAB INC235,80-0,13 %
EIFFAGE SA109,15+0,32 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC14,870-0,80 %
ELASTIC NV72,08-0,83 %
ELEVANCE HEALTH INC264,80+0,19 %
EMERSON ELECTRIC CO114,60+0,35 %
ENTERGY CORPORATION75,500,00 %
EOG RESOURCES INC104,56+0,23 %
EQT CORPORATION43,605-1,95 %
EQUIFAX INC208,000,00 %
EQUITABLE HOLDINGS INC45,800+2,69 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC75,200,00 %
ETSY INC45,095+0,62 %
EURONEXT NV140,30-0,36 %
EXELON CORPORATION37,045-0,39 %
EXPAND ENERGY CORPORATION82,48-0,58 %
EXPEDIA GROUP INC186,94+0,59 %
FASTENAL COMPANY42,980-0,37 %
FERGUSON ENTERPRISES INC204,00-0,97 %
FERROVIAL SE46,850-0,36 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC58,50-0,86 %
FINCANTIERI SPA18,980-0,32 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA18,530-0,67 %
FISERV INC117,50+0,55 %
FORTIVE CORPORATION40,580-0,64 %
FOX CORPORATION A51,50-1,90 %
GALAPAGOS NV27,3000,00 %
GAP INC20,365-0,85 %
GENFIT SA3,442+1,12 %
GENMAB A/S236,20+0,21 %
GLOBAL PAYMENTS INC74,94+0,03 %
GN STORE NORD A/S14,955-0,10 %
HARTFORD INSURANCE GROUP INC116,000,00 %
HEINEKEN NV67,40+0,15 %
HERSHEY COMPANY158,80-0,19 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC238,00-0,29 %
HOWMET AEROSPACE INC152,90-0,78 %
HUBSPOT INC396,40-0,53 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC15,356+0,03 %
IDEXX LABORATORIES INC549,600,00 %
IMCD NV92,80+0,56 %
INDRA SISTEMAS SA34,040+0,59 %
INNATE PHARMA SA1,858-0,64 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC150,02+0,17 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC104,000,00 %
INVENTIVA SA4,565+1,00 %
IQVIA HOLDINGS INC156,70-0,85 %
ISS A/S24,720-0,96 %
IVECO GROUP NV18,140-0,98 %
JM SMUCKER COMPANY96,04-0,37 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC91,58-0,35 %
JYSKE BANK A/S92,55-0,05 %
KBC GROEP NV100,50+0,35 %
KEYCORP16,290-1,13 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC142,42+0,30 %
KINDER MORGAN INC22,845-0,37 %
KINGSPAN GROUP PLC68,90+0,95 %
KONINKLIJKE KPN NV4,175+0,02 %
KROGER CO58,61+0,67 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC230,60-1,62 %
LAM RESEARCH CORPORATION86,10-0,13 %
LAS VEGAS SANDS CORP47,345-0,05 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC2,770-1,07 %
LEGRAND SA130,95+0,27 %
LENNOX INTERNATIONAL INC478,90+2,77 %
LEONARDO SPA47,360-0,17 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC140,05+0,14 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC109,00+3,81 %
LUMENTUM HOLDINGS INC122,45+0,57 %
MARATHON PETROLEUM CORPORATION156,14+1,61 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC231,05+0,13 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC175,80-0,65 %
MARVELL TECHNOLOGY INC55,32+0,56 %
MATCH GROUP INC32,090-0,06 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA19,345-0,23 %
METLIFE INC70,16-0,03 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC1.088,50-1,49 %
MICHELIN30,820+0,33 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC55,06-0,43 %
MONCLER SPA47,950-1,09 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC411,70+0,22 %
NETAPP INC101,50-0,49 %
NKT A/S81,60+0,62 %
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION240,00-0,83 %
NOVONESIS A/S55,12+0,22 %
NRG ENERGY INC128,00+0,79 %
NXP SEMICONDUCTORS NV195,50+1,03 %
OMNICOM GROUP INC66,90-0,74 %
OTIS WORLDWIDE CORPORATION74,00-0,32 %
PACCAR INC84,20-0,09 %
PANDORA A/S115,85+0,39 %
PAYCHEX INC117,88+0,03 %
PG&E CORPORATION13,000-0,76 %
PHARMING GROUP NV1,287+1,10 %
PHILLIPS 66112,940,00 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC178,000,00 %
POSTE ITALIANE SPA19,860+0,38 %
PPL CORPORATION31,025-0,99 %
PRUDENTIAL PLC11,4000,00 %
PRYSMIAN SPA76,16+0,16 %
PTC INC182,90-0,05 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC70,500,00 %
PUBLICIS GROUPE SA82,76+0,05 %
PURETECH HEALTH PLC1,340+3,08 %
RALPH LAUREN CORPORATION272,75-0,89 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC490,80+0,84 %
REGIONS FINANCIAL CORP23,000-2,54 %
RENTOKIL INITIAL PLC4,249-1,96 %
RH198,98-1,50 %
ROCKWELL AUTOMATION INC295,70+0,78 %
ROCKWOOL A/S32,085-0,25 %
ROKU INC83,10-0,41 %
ROSS STORES INC131,38+0,18 %
SAIPEM SPA2,360+0,17 %
SAMPO OYJ9,710+0,79 %
SEMPRA70,06-0,60 %
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY312,25+0,73 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC63,67-0,59 %
SMITH & NEPHEW PLC16,495+1,35 %
SOUTHERN COMPANY78,63-0,27 %
SOUTHWEST AIRLINES CO27,300+2,25 %
SSE PLC18,9000,00 %
STANDARD CHARTERED PLC16,0000,00 %
STRYKER CORPORATION337,30-0,35 %
SUNRUN INC14,038-0,48 %
SYNCHRONY FINANCIAL66,08+0,20 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC206,65+0,07 %
TAPESTRY INC89,65-1,31 %
TELECOM ITALIA SPA0,434+0,51 %
TENARIS SA15,220-1,30 %
TERADYNE INC102,16-0,31 %
THALES SA222,80+0,09 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY51,91-0,23 %
TRAVELERS COMPANIES INC239,70-0,08 %
TRUIST FINANCIAL CORPORATION40,085-0,79 %
TRYG A/S22,080-1,60 %
UCB SA205,30+0,10 %
UNION PACIFIC CORPORATION191,98+0,26 %
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA17,440+0,37 %
UNITED PARCEL SERVICE INC72,89+0,51 %
UNITED RENTALS INC825,00-0,46 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV24,300-0,08 %
UPM-KYMMENE OYJ23,720-0,21 %
US BANCORP41,920-0,64 %
VALERO ENERGY CORPORATION133,96+0,42 %
VEEVA SYSTEMS INC230,30-0,69 %
VERISIGN INC236,60-0,50 %
WESTERN DIGITAL CORPORATION77,70+0,05 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION165,25-0,63 %
WILLIAMS COMPANIES INC49,750+0,72 %
WW GRAINGER INC868,20-1,59 %
WYNN RESORTS LIMITED105,02-0,42 %
XCEL ENERGY INC61,46-0,41 %
ZEALAND PHARMA A/S59,94+0,91 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION267,40+0,04 %
ZOOM COMMUNICATIONS INC70,94-0,21 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.