Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation Board an der FWB bleibt unberührt.
1 US0028962076 ABERCROMBIE & FITCH CO
2 FR0012333284 ABIVAX SA
3 NL0011540547 ABN AMRO BANK NV
4 ES0105046017 AENA SME SA
5 IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC
6 NL0013267909 AKZO NOBEL NV
7 US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC
8 US02043Q1076 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
9 US0255371017 AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
10 US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC
11 US0311001004 AMETEK INC
12 US0320951017 AMPHENOL CORPORATION
13 IT0004056880 AMPLIFON SPA
14 US0326541051 ANALOG DEVICES INC
15 NL0010832176 ARGENX SE
16 GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC
17 NL0011872643 ASR NEDERLAND NV
18 US0527691069 AUTODESK INC
19 US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
20 GB00BPQY8M80 AVIVA PLC
21 IT0005508921 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
22 IT0005218380 BANCO BPM SPA
23 ES0113860A34 BANCO DE SABADELL SA
24 US0708301041 BATH & BODY WORKS INC
25 DK0015998017 BAVARIAN NORDIC A/S
26 US0937121079 BLOOM ENERGY CORPORATION
27 IT0000066123 BPER BANCA SPA
28 IT0001347308 BUZZI SPA
29 US12541W2098 CH ROBINSON WORLDWIDE INC
30 US1273871087 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
31 ES0140609019 CAIXABANK SA
32 US1344291091 CAMPBELLS COMPANY
33 DK0010181759 CARLSBERG A/S B
34 US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION
35 ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA
36 US03073E1055 CENCORA INC
37 US8085131055 CHARLES SCHWAB CORPORATION
38 US16119P1084 CHARTER COMMUNICATIONS INC
39 US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
40 US1713401024 CHURCH & DWIGHT CO INC
41 US1717793095 CIENA CORPORATION
42 US1255231003 CIGNA GROUP
43 US1729081059 CINTAS CORPORATION
44 US12572Q1058 CME GROUP INC
45 US1258961002 CMS ENERGY CORPORATION
46 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV
47 US1924461023 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
48 FR001400AJ45 MICHELIN
49 US2091151041 CONSOLIDATED EDISON INC
50 US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC
51 US22052L1044 CORTEVA INC
52 US1264081035 CSX CORPORATION
53 US2310211063 CUMMINS INC
54 DK0010274414 DANSKE BANK A/S
55 US2371941053 DARDEN RESTAURANTS INC
56 FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SE
57 NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
58 FR0010417345 DBV TECHNOLOGIES SA
59 US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORPORATION
60 US2473617023 DELTA AIR LINES INC
61 DK0060738599 DEMANT A/S
62 US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC
63 US2533931026 DICKS SPORTING GOODS INC
64 US2566771059 DOLLAR GENERAL CORPORATION
65 US2567461080 DOLLAR TREE INC
66 US25746U1097 DOMINION ENERGY INC
67 CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG
68 DK0060079531 DSV A/S
69 US26441C2044 DUKE ENERGY CORPORATION
70 US2787681061 ECHOSTAR CORPORATION
71 US2788651006 ECOLAB INC
72 FR0000130452 EIFFAGE SA
73 US28414H1032 ELANCO ANIMAL HEALTH INC
74 NL0013056914 ELASTIC NV
75 US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC
76 US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO
77 US29364G1031 ENTERGY CORPORATION
78 US26875P1012 EOG RESOURCES INC
79 US26884L1098 EQT CORPORATION
80 US2944291051 EQUIFAX INC
81 US29452E1010 EQUITABLE HOLDINGS INC
82 US29786A1060 ETSY INC
83 NL0006294274 EURONEXT NV
84 US30161N1019 EXELON CORPORATION
85 US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION
86 US30212P3038 EXPEDIA GROUP INC
87 US3119001044 FASTENAL COMPANY
88 US31488V1070 FERGUSON ENTERPRISES INC
89 NL0015001FS8 FERROVIAL SE
90 US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC
91 IT0005599938 FINCANTIERI SPA
92 IT0000072170 FINECOBANK BANCA FINECO SPA
93 US3377381088 FISERV INC
94 US34959J1088 FORTIVE CORPORATION
95 US35137L1052 FOX CORPORATION A
96 BE0003818359 GALAPAGOS NV
97 US3647601083 GAP INC
98 FR0004163111 GENFIT SA
99 DK0010272202 GENMAB A/S
100 US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC
101 DK0010272632 GN STORE NORD A/S
102 US4165151048 HARTFORD INSURANCE GROUP INC
103 NL0000009165 HEINEKEN NV
104 US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
105 US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC
106 US4435731009 HUBSPOT INC
107 US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC
108 US45168D1046 IDEXX LABORATORIES INC
109 NL0010801007 IMCD NV
110 ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA
111 FR0010331421 INNATE PHARMA SA
112 US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
113 GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
114 FR0013233012 INVENTIVA SA
115 US46266C1053 IQVIA HOLDINGS INC
116 DK0060542181 ISS A/S
117 NL0015000LU4 IVECO GROUP NV
118 US8326964058 JM SMUCKER COMPANY
119 IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
120 DK0010307958 JYSKE BANK A/S
121 BE0003565737 KBC GROEP NV
122 US4932671088 KEYCORP
123 US49338L1035 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
124 US49456B1017 KINDER MORGAN INC
125 IE0004927939 KINGSPAN GROUP PLC
126 NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV
127 US5024311095 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
128 US5128073062 LAM RESEARCH CORPORATION
129 US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP
130 GB0005603997 LEGAL & GENERAL GROUP PLC
131 FR0010307819 LEGRAND SA
132 US5261071071 LENNOX INTERNATIONAL INC
133 IT0003856405 LEONARDO SPA
134 US5380341090 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
135 GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
136 US55024U1097 LUMENTUM HOLDINGS INC
137 US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORPORATION
138 US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
139 US5717481023 MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
140 US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC
141 US57667L1070 MATCH GROUP INC
142 IT0000062957 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
143 US59156R1086 METLIFE INC
144 US5926881054 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
145 US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC
146 IT0004965148 MONCLER SPA
147 US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC
148 US64110D1046 NETAPP INC
149 DK0010287663 NKT A/S
150 US6558441084 NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
151 DK0060336014 NOVONESIS A/S
152 US6293775085 NRG ENERGY INC
153 NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV
154 US6819191064 OMNICOM GROUP INC
155 US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORPORATION
156 US6937181088 PACCAR INC
157 DK0060252690 PANDORA A/S
158 US7043261079 PAYCHEX INC
159 US69331C1080 PG&E CORPORATION
160 NL0010391025 PHARMING GROUP NV
161 US7185461040 PHILLIPS 66
162 IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA
163 US69351T1060 PPL CORPORATION
164 GB0007099541 PRUDENTIAL PLC
165 IT0004176001 PRYSMIAN SPA
166 US69370C1009 PTC INC
167 US7445731067 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
168 FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA
169 GB00BY2Z0H74 PURETECH HEALTH PLC
170 US7512121010 RALPH LAUREN CORPORATION
171 US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS INC
172 US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP
173 GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL PLC
174 US74967X1037 RH
175 US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC
176 DK0063855168 ROCKWOOL A/S
177 US77543R1023 ROKU INC
178 US7782961038 ROSS STORES INC
179 IT0005495657 SAIPEM SPA
180 FI4000552500 SAMPO OYJ
181 US8168511090 SEMPRA
182 US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
183 US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC
184 GB0009223206 SMITH & NEPHEW PLC
185 US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES CO
186 GB0007908733 SSE PLC
187 GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC
188 US8636671013 STRYKER CORPORATION
189 US86771W1053 SUNRUN INC
190 US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL
191 US8740541094 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
192 US8760301072 TAPESTRY INC
193 IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA
194 LU2598331598 TENARIS SA
195 US8807701029 TERADYNE INC
196 FR0000121329 THALES SA
197 US0200021014 ALLSTATE CORPORATION
198 US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION
199 US1890541097 CLOROX COMPANY
200 US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
201 US4278661081 HERSHEY COMPANY
202 US5010441013 KROGER CO
203 US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
204 US8425871071 SOUTHERN COMPANY
205 US89417E1091 TRAVELERS COMPANIES INC
206 US9694571004 WILLIAMS COMPANIES INC
207 US8923561067 TRACTOR SUPPLY COMPANY
208 US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION
209 DK0060636678 TRYG A/S
210 US9029733048 US BANCORP
211 BE0003739530 UCB SA
212 US9078181081 UNION PACIFIC CORPORATION
213 IT0004810054 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
214 US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE INC
215 US9113631090 UNITED RENTALS INC
216 NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
217 FI0009005987 UPM-KYMMENE OYJ
218 US91913Y1001 VALERO ENERGY CORPORATION
219 US9224751084 VEEVA SYSTEMS INC
220 US92343E1029 VERISIGN INC
221 US3848021040 WW GRAINGER INC
222 US9581021055 WESTERN DIGITAL CORPORATION
223 US9297401088 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION
224 US9831341071 WYNN RESORTS LIMITED
225 US98389B1008 XCEL ENERGY INC
226 DK0060257814 ZEALAND PHARMA A/S
227 US9892071054 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION
228 US98980L1017 ZOOM COMMUNICATIONS INC
