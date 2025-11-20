|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLIENT INC
|US0193301092
|0,03 USD
|0,0259 EUR
|APPLIED MATERIALS INC
|US0382221051
|0,46 USD
|0,3986 EUR
|CENTERPOINT ENERGY INC
|US15189T1079
|0,22 USD
|0,1906 EUR
|CTF SERVICES LTD
|BMG668971101
|0,35 HKD
|0,0389 EUR
|EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
|GB00BLWDVR75
|0,0092 GBP
|0,0104 EUR
|FRP ADVISORY GROUP PLC
|GB00BL9BW044
|0,01 GBP
|0,0113 EUR
|FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
|US30290Y1010
|0,0678 USD
|0,0587 EUR
|LAOPU GOLD CO LTD
|CNE100006JG0
|9,59 CNY
|1,1644 EUR
|LEMAITRE VASCULAR INC
|US5255582018
|0,2 USD
|0,1733 EUR
|LITTELFUSE INC
|US5370081045
|0,75 USD
|0,6499 EUR
|LKQ CORPORATION
|US5018892084
|0,3 USD
|0,2599 EUR
|LTC PROPERTIES INC
|US5021751020
|0,19 USD
|0,1646 EUR
|MICROSOFT CORPORATION
|US5949181045
|0,91 USD
|0,7886 EUR
|MICROSOFT CORPORATION CDR
|CA59516M1041
|0,0649 CAD
|0,04 EUR
|REGENERON PHARMACEUTICALS INC
|US75886F1075
|0,88 USD
|0,7626 EUR
|SECURITAS AB ADR
|US81373F1057
|0,2369 USD
|0,2053 EUR
|SILA REALTY TRUST INC
|US1462805086
|0,4 USD
|0,3466 EUR
|ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION
|US98983L1089
|0,11 USD
|0,0953 EUR
