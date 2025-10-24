|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALBERTSONS COMPANIES INC
|US0130911037
|0,15 USD
|0,1291 EUR
|BRASILAGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPR ...
|US10554B1044
|0,1415 USD
|0,1218 EUR
|COCA-COLA CONSOLIDATED INC
|US1910981026
|0,25 USD
|0,2151 EUR
|CONSTI OYJ
|FI4000178256
|-
|0,35 EUR
|FIRST BUSEY CORPORATION
|US3193832041
|0,25 USD
|0,2151 EUR
|GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
|US36266G1076
|0,035 USD
|0,0301 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,15 USD
|0,1291 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,086 EUR
|GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
|US3765461070
|0,08 USD
|0,0688 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B
|US3765493099
|0,125 USD
|0,1075 EUR
|HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC
|GB0009580571
|0,0277 GBP
|EUR
|KAISER ALUMINUM CORPORATION
|US4830077040
|0,77 USD
|0,6628 EUR
|LAKELAND FINANCIAL CORPORATION
|US5116561003
|0,5 USD
|0,4303 EUR
|UNION BANKSHARES INC
|US9054001071
|0,36 USD
|0,3098 EUR
|UNUM GROUP
|US91529Y1064
|0,46 USD
|0,3959 EUR
|ZEDGE INC
|US98923T1043
|0,016 USD
|0,0137 EUR
