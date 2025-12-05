Ausgezeichnet als Application Modernization Consulting Partner of the Year und als Industry Partner of the Year Travel and Hospitality

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein führendes globales Beratungsunternehmen für Technologie und Anbieter von digitalen Lösungen, hat den AWS 2025 Geography and Global Partner Awards erhalten. Mit diesem Preis werden Unternehmen ausgezeichnet, die Kunden dabei helfen, Innovationen voranzutreiben und Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) bereitzustellen. LTIMindtree wurde als Modernization Consulting Partner of the Year (Global) und als Industry Partner of the Year Travel and Hospitality ausgezeichnet.

Auf der AWS re:Invent 2025 Partner Awards Gala wurden Partner für ihre Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit geehrt. Sie alle haben Geschäftsmodelle entwickelt, die auf AWS zum Erfolg führen und deshalb die Kunden unterstützen. LTIMindtree wurde ausgezeichnet als:

The Industry Partner of the Year Travel and Hospitality:

LTMindtree gilt als vertrauenswürdiger Transformationspartner in der Branche Reisen und Gastgewerbe. Das Unternehmen hat einen global führenden Reisekonzern bei einer umfangreichen Modernisierung unterstützt Verlassen von globalen Rechenzentren und nahtlose Migration zu AWS. Dank dieser Initiative wurden kritische Geschäftsabläufe beschleunigt modernisiert, wie zum Beispiel Rechnungsstellung, und die operative Flexibilität und Leistung wurden deutlich verbessert. Der Abbau der physischen Infrastruktur hat sich außerdem positiv auf die Umweltbilanz des Konzerns ausgewirkt, weil Kohlenstoffemissionen zurückgingen. Die Initiative stärkte die Digital-First-Vision und kam den Erwartungen der Kunden entgegen.

Application Modernization Consulting Partner of the Year:

Als strategischer Modernisierungspartner einer führenden, in den USA ansässigen Versicherungsgesellschaft hat LTIMindtree zentrale Systeme transformiert, indem mehr als 200 kritische Anwendungen und komplexe Mainframe-Arbeitslasten zu AWS migriert wurden. So wurde IT vom traditionellen Kostencenter zu einem wertsteigernden Unternehmensbereich, der zu Innovation, Bereitstellung von Produkten und Umsatzwachstum beiträgt. Von der Modernisierung profitierte das Underwriting durch bessere Einblicke, schnellere Bereitstellung von Policen und einer Verbesserung des Kundenservice dank einem zuverlässigen Self-Service und Zugang zu kritischen Daten ohne Verzögerung. Dadurch konnte die Versicherungsgesellschaft ihre Position im Markt als technologiebasierter Dienstleister stärken.

"Dass wir in zwei Kategorien zum AWS Partner of the Year ernannt wurden, beweist, wie eng wir mit AWS zusammenarbeiten und belohnt die zukunftsweisende Arbeit, die unsere Teams jeden Tag erbringen. Sie helfen Unternehmen, sich zu modernisieren und Innovationen voranzutreiben, was das Wachstum steigert. Dank unserer KI-basierten Methoden und unserer engen Zusammenarbeit mit AWS können wir branchenspezifische Lösungen für unsere Kunden entwickeln, die ihnen neue Möglichkeiten eröffnen und die kommenden Transformationen prägen," sagte Gururaj Deshpande, Chief Delivery Officer, LTIMindtree

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digital-Lösungsunternehmen, das mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammenarbeitet, um Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und KI-zentriertes Wachstum voranzutreiben. Mehr als 700 Kunden weltweit vertrauen auf uns. Wir nutzen fortschrittliche Technologien, um operative Exzellenz, ein verbessertes Kundenerlebnis und langfristige Wertschöpfung zu ermöglichen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachkräften in über 40 Ländern widmet sich LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

