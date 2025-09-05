The following instruments on XETRA do have their first trading 05.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.09.2025
Aktien
1 SE0005878543 Hanza AB
2 SE0011167725 I-Tech AB
3 NL0009312842 MKB Nedsense NV
4 CNE100000130 Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Co. Ltd.
5 CA75527Q1081 RE Royalties Ltd.
6 JP3943700009 Yamamoto Trading Co.
7 CA29480N4049 Erdene Resource Development Corp.
8 CA45783P5085 InnoCan Pharma Corp.
9 US63911H3066 Nauticus Robotics Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014012HQ0 SCOR SE
2 XS3176118548 SGS Nederland Holding B.V.
3 US89236TNR22 Toyota Motor Credit Corp.
4 USU9273AEW19 Volkswagen Group America Finance LLC
5 US055451BM92 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.
6 GB00BTXS1K06 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
7 XS3175946071 Litauen, Republik
8 IT0005668238 Italien, Republik
9 US319626AA55 First Citizens BancShares Inc.
10 IT0005668220 Italien, Republik
11 US477143AR23 Jetblue Airways Corp.
12 XS3176776857 John Deere Capital Corp.
13 XS3176781188 Luminor Bank AS
14 US66815M2X49 Northwestern Mutual Global Funding
15 USU9273AEY74 Volkswagen Group America Finance LLC
16 USU9273AEX91 Volkswagen Group America Finance LLC
17 DE000HEL0LN2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 XS3175947046 Litauen, Republik
19 US58933YBP97 Merck & Co. Inc.
20 IE000YCD1TY0 UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF
